[Deal du jour] Pile à temps pour le State of Play, l’évènement consacré aux dernières annonces de Sony concernant la PlayStation 5, la manette DualSense baisse de prix. Cette promotion est une bonne occasion de mettre la main sur un deuxième pad pour moins cher.

C’est quoi, la promotion sur cette manette pour PS5 ?

La manette DualSense de Sony est normalement vendue 69,99 €. Plusieurs coloris sont en ce moment proposés au prix de 47,99 € sur Amazon.

C’est quoi, cette manette PS5 ?

La DualSense reprend peu ou prou le design de la manette classique PlayStation, avec toutefois plusieurs nouveautés et améliorations qui font tout l’intérêt de ce nouveau pad. Les vibrations haptiques apportent un rendu tactile impressionnant sous les doigts et dans la paume de la main, ce qui offre bien plus d’immersion. Les gâchettes adaptatives appliquent quant à elles une tension plus ou moins importante selon l’action réalisée. Dommage cependant que tous les développeurs ne tirent pas pleinement parti de ces nouvelles fonctionnalités.

La DualSense est aussi tournée vers le partage et la communauté. Le désormais essentiel microphone est bien sûr présent pour communiquer durant vos parties. La manette intègre maintenant un bouton appelé « Create » pour capturer rapidement des photos et vidéos de votre écran afin d’en faire un montage rapide et de les partager.

Est-ce que la DualSense vaut le coup à ce prix ?

La manette de la PS5 baisse rarement de prix. À moins de 50 €, c’est donc une excellente affaire. La DualSense est compatible via Bluetooth avec votre PC, sous Windows 10 ou Windows 11, pour jouer à vos jeux Steam. La manette est aussi compatible Mac, iOS et Android.

Son autonomie est comprise entre 10 et 15 heures et elle se recharge en USB-C.

