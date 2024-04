Lecture Zen Résumer l'article

Le halving est un phénomène très attendu par l’industrie des crypto-monnaies, car il est normalement suivi par une forte période d’augmentation des prix. Cette fois-ci, les mineurs sont également à l’affût de bitcoins très particuliers.

Le halving du bitcoin n’a pas encore commencé, mais les mineurs sont dans les starting-blocks. Le halving, l’opération qui a lieu tous les quatre ans et qui désigne le moment où les récompenses accordées aux mineurs sont divisées par deux, approche : il doit avoir lieu le 19 avril.

L’évènement est très attendu par toute l’industrie des crypto-monnaies, car il est généralement synonyme de forte croissante — même si les avis sur ce point divergent de plus en plus. Pour les mineurs de bitcoin, la situation est différente : le halving est synonyme de perte de revenus. Mais cette fois-ci, le halving est également l’occasion pour eux d’avoir accès à des bitcoins très particuliers, qui pourraient leur permettre de faire fortune.

La consommation en énergie du bitcoin a baissé // Source : Michael Förtsch / Unsplash

Tous les mineurs veulent des Satoshis du premier bloc

Le halving d’avril 2024 va avoir lieu au 840 000è bloc de la blockchain : une fois que le 839 999è sera miné, les récompenses seront divisées par deux. Pour les mineurs, cela veut dire que la récompense qu’ils touchent pour chaque bloc miné passera de 6,25 à 3,125 bitcoins. Une telle perte de revenue peut paraitre brusque et peu alléchante pour les mineurs. Pourtant, tous essaient d’être le premier à miner le 840 000è bloc, car les bitcoins qu’il générera seront collectors.

En effet, chaque bitcoin est divisé en 100 millions de Satoshi, qui fonctionnent comme des centimes. Il était déjà possible d’inscrire des données dans ces « sats » depuis 2021, mais depuis janvier 2023 et l’arrivée du protocol Ordinal, il est également possible de catégoriser leur rareté. Ces Satoshis sont devenus, en quelque sorte, les NFT de la blockchain bitcoin : ils sont uniques, datés, peuvent contenir des images et des informations, et peuvent être échangés.

Chaque Satoshi étant horodaté, c’est-à-dire que sa date de création est indiquée, il est donc possible de trouver des Satoshis ayant une signification particulière. Ces Satoshis s’arrachent parfois à prix d’or, à des taux bien plus haut que ce qu’un 100 millionnième de bitcoin ne vaut : un Satoshi de 2009 a été vendu 165 100 dollars. Étant donné que le halving qui arrive est le premier depuis le début du protocol Ordinal, les Satoshis contenus dans le premier bloc miné pourraient se vendre très cher.

Un observateur du milieu cité par CoinDesk estime ainsi que le tout premier Satoshis du tout premier bloc pourrait valoir 1 million de dollars — un chiffre absurde pour un objet représentant 0,00000001 bitcoin (ce qui devrait correspondre à 0,00060 euro, selon le cours actuel). CoinDesk indique que pour maximiser leurs chances d’avoir ce fameux Satoshis, les fermes de minages « pourraient intensifier leurs opérations pour s’assurer qu’elles représentent un pourcentage élevé du hashrate [la puissance de calcul, ndlr] mondial, juste avant que le halving ne survienne. »

Cette chasse au Satoshi aura un impact très important sur la ferme de minage qui la remportera. Étant donné que leurs récompenses vont passer de 6,25 à 3,125 bitcoins, les fermes vont faire face à des baisses importantes de revenus : au taux actuel, cela représente une chute de plus de 400 000 à 200 000 euros. Un manque à gagner qui pourrait être compensé par la vente de ce fameux Satoshi.

Nouveauté : Découvrez Numerama+ La meilleure expérience de Numerama, sans publicité,

+ riche, + zen, + exclusive. Découvrez Numerama+

Vous voulez tout savoir sur la mobilité de demain, des voitures électriques aux VAE ? Abonnez-vous dès maintenant à notre newsletter Watt Else !