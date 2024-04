Lecture Zen Résumer l'article

Le halving du bitcoin approche de plus en plus. L’évènement devrait survenir le 19 avril, mais l’heure exacte reste encore floue, et aucun des comptes à rebours en ligne n’est d’accord. Comment cela se fait-il ?

4 jours et 15 heures pour Binance, 4 jours et 13 heures pour Cryptoast, 4 jours et 16 heures pour CoinAcademy, et 4 jours et 20 heures pour BitPanda… Concernant la date du prochain halving du bitcoin, personne n’est d’accord. Il s’agit pourtant d’un événement phare, scruté de près par toute la communauté crypto — et malgré tout, son heure exacte reste pour l’instant un mystère.

Le halving désigne le moment où les récompenses accordées aux mineurs de bitcoin sont divisées par deux : loin de décourager les propriétaires de bitcoin, l’évènement génère au contraire beaucoup d’enthousiasme. Depuis sa création en 2008, le bitcoin a connu 3 halvings, et à chaque fois, le cours de la crypto-monnaie s’est envolé peu de temps après — de quoi attirer la convoitise de toute l’industrie. Mais alors que cette prochaine réduction se rapproche de plus en plus, il est toujours impossible de trouver une heure qui fasse consensus.

Pourquoi est-il si dur d’estimer la date du halving du bitcoin ?

Cette division par deux est inscrite dans le code du bitcoin, il n’y a donc pas d’organisateurs ou de personne en charge de l’évènement. Il se produit tout seul, sans les développeurs ou les mineurs — et c’est aussi pour cela que la date précise de l’évènement est si difficilement calculable. La blockchain du bitcoin se maintient de façon autonome.

Le site Watcher Guru prévoit que le halving aura lieu à 3h47 du matin du 19 avril 2024. // Source : Watcher Guru

Le halving a lieu tous les 210 000 blocs. Un bloc nécessitant environ 10 minutes pour être miné, il est facile de savoir que cette division a lieu tous les quatre ans. Il est en revanche très difficile de déterminer précisément le jour et l’heure de cet évènement. C’est ce que l’on constate avec tous les comptes à rebours disponible en ligne : personne n’est d’accord.

La raison à cela est simple : le minage n’est pas une activité très précise. En théorie, chaque bloc met 10 minutes à être miné — mais dans les faits, les mineurs mettent plutôt 12 ou 11 minutes. Ces variations sont visibles sur les sites spécialisés : sur BlockExplorer, on peut voir que le bloc 839309 a été miné à 10h37, 11 minutes après le bloc 839308. On peut également voir qu’un autre bloc a été miné en 4 minutes, et un autre en 29 minutes.

Ces fluctuations sont dues au fait que le réseau bitcoin s’adapte en permanence au nombre de mineurs connectés. Plus il y a de mineurs, et donc de hashrate (puissance de calcul) sur le réseau, plus les équations seront dures à résoudre. À l’inverse, moins il y a de mineurs, plus les équations seront faciles. Le réseau s’ajuste afin que les 10 minutes soient toujours plus ou moins respectées — mais il y a toujours une petite marge d’erreur.

Comme il est difficile d’estimer précisément le hashrate et donc le temps nécessaire au minage du prochain bloc, les comptes à rebours prennent des moyennes, qui peuvent s’avérer différentes les unes des autres. Cependant, à mesure que la date se rapproche, les comptes à rebours devraient de plus en plus s’aligner, jusqu’à être complètement homogènes. En somme, on saura l’horaire exact quand l’évènement se produira.

Nouveauté : Découvrez Numerama+ La meilleure expérience de Numerama, sans publicité,

+ riche, + zen, + exclusive. Découvrez Numerama+

Vous voulez tout savoir sur la mobilité de demain, des voitures électriques aux VAE ? Abonnez-vous dès maintenant à notre newsletter Watt Else !