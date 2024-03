[Deal du jour] Le MacBook Pro 14 pouces, équipé de la puissante puce M3, est disponible à moins de 1 800 € sur le site de de E.Leclerc. Si vous souhaitiez passer à la nouvelle génération d’ordinateurs portables d’Apple, c’est peut-être le bon moment.

C’est quoi, cette promotion sur le MacBook Pro 14 ?

Le MacBook Pro 14, avec sa puce M3, est sorti en 2023 au prix de 1 999 €. Il est en ce moment disponible sue le site de E.Leclerc au prix de 1 759 €. Notez que le retrait en magasin est gratuit et la livraison à domicile à partir de 4,90 €.

C’est quoi, ce MacBook Pro ?

Le MacBook Pro 14 conserve globalement le design des modèles précédents. Ses dimensions de 31.26 × 1.75 × 22.12 cm pour un poids de 1.616 kg lui permettent de se glisser facilement dans un sac à dos prévu pour le transport des laptops. Son châssis en aluminium est toujours robuste et surtout, particulièrement élégant, notamment dans son nouveau coloris Noir Sidéral. Ce modèle en promotion de couleur grise est plus classique, mais tout aussi beau.

La dalle Liquid Retina XDR de 14,2 pouces est bien mise en valeur par les bordures fines. Sa définition de 3 024 x 1 964 pixels et son taux de rafraîchissement jusqu’à 120 Hz permettent de belles performances. La luminosité et le contraste sont excellents, même en plein jour. La colorimétrie est juste et le contraste de qualité. L’image est parfaitement détaillée et idéale pour visionner du contenu HD. Niveau son, les six haut-parleurs sont compatibles avec l’audio spatial et délivrent un audio correct.

Ce MacBook Pro 14 est-il une bonne affaire à ce prix ?

À moins de 1 800 €, ce MacBook accompagné de sa puce M3 est à très bon prix. Cette dernière, gravée en 3 nm, embarque 16 cœurs CPU et 40 cœurs GPU, et est accompagnée de 8 Go de RAM et d’un SSD de 512 Go. La configuration permet de gérer des tâches gourmande en ressources, notamment dans le cas d’une utilisation professionnelle. Si vous travaillez sur de gros projets demandeurs en ressources, ce MacBook Pro 14 tournera sans difficulté, avec une grande fluidité et dans le silence.

La puce M3 permet aussi de jolie prouesse pour les jeux vidéo. Le MacBook Pro 14 peut en effet faire tourner des jeux sans sacrifier les graphismes. Niveau autonomie, comptez une bonne journée d’utilisation et se recharge complètement en moins de 2 h, grâce à l’adaptateur secteur USB-C de 70 W. Niveau connectiques enfin, vous retrouverez deux ports Thunderbolt/USB 4, un port HDMI, un port MagSafe 3 et une prise casque.

