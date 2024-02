Sony a déployé une mise à jour en bêta pour la PS5. Elle ajoute la possibilité de diminuer la lumière émise par la console. De quoi la rendre toujours plus discrète dans son salon.

La PlayStation 5 va bientôt recevoir une nouvelle mise à jour, a annoncé Sony dans un billet de blog publié le 6 février 2024. Parmi les nouvelles fonctionnalités attendues, il y aura la possibilité de baisser la lumière émise par la console. La console, qu’importe la version, dispose d’un témoin lumineux qui occupe presque toute la façade avant. Il change de couleur : en orange quand la console est en veille, en bleu à l’allumage et en blanc lorsqu’elle est en fonctionnement.

« Vous pouvez désormais régler la luminosité de l’indicateur d’alimentation de votre console PS5 », indique Sony. Trois options sont proposées : Dim, Medium et Bright. Le mode « Bright » correspond à la puissance lumineuse de base, ce qui veut dire qu’on peut vraiment réduire la pollution visuelle de sa console. Notez que ce n’est pas le seul appareil tech à proposer cette fonctionnalité : un amplificateur home cinéma ou un lecteur Blu-ray permettent déjà de le faire.

Un gros plan sur le nouveau design de la PS5. // Source : Sony

Moins de bruit et de lumière : les bonnes résolutions de la PS5

Cette nouveauté pourra paraître anodine sur le papier. Elle ne l’est pas tant que ça, quand on se souvient que la PlayStation 5 est célèbre pour ses mensurations gargantuesques. C’est une console qui en impose, au point de difficilement se fondre dans un intérieur (il faut déjà lui trouver un meuble adapté). Mais, depuis quelques mois, on constate que Sony fait des efforts pour rendre la PS5 plus discrète — ce qui n’était pas gagné à la base.

Ainsi, la console a :

Réduit ses mensurations de manière assez drastique. La PS5 Slim, plus jolie, est beaucoup plus pratique à installer.

Ajouté une option qui permet de supprimer le bip sonore quand on l’éteint ou quand on l’allume. De cette façon, il n’y a plus de pollution auditive, sachant que la tonalité n’est pas très agréable à l’oreille.

Ajouté une option qui permet de réduire la lumière que son témoin d’alimentation émet (en bêta pour le moment).

La possibilité de s’habiller de noir avec des coques optionnelles (le noir a tendance à affiner).

Il n’y a rien de révolutionnaire, mais cela permet au moins à la PlayStation 5 de gagner en praticité, mise à jour après mise à jour.

Sinon, le prochain firmware va améliorer la manette DualSense (puissance du haut-parleur et meilleure réduction de bruit pour le microphone) et les interactions quand on partage son écran (on pourra communiquer avec des émojis, par exemple).

