[Deal du jour] La Kobo Libra 2 est une liseuse au format poche, qui vous permet d’emporter vos livres préférés partout avec vous. Cette nouvelle référence de liseuse de La Fnac est malheureusement proposée à un prix élevé. Les derniers jours de soldes sont le bon moment pour mettre la main dessus.

C’est quoi, la promotion sur cette liseuse Kobo ?

La Kobo Libra 2 est habituellement vendue 199,99 €. Pour la fin de ces soldes d’hiver, elle est proposée au prix de 169,99 euros sur Rakuten.

Kobo est une gamme de liseuses très populaires, dont la Libra 2 est un des modèles milieu de gamme. Ses dimensions de 14.46 × 16.16 × 0.9 cm en font un appareil un peu plus grand qu’un livre au format poche. Son format ergonomique et ambidextre procure néanmoins un bon confort d’utilisation, que ce soit en mode portrait ou en mode paysage. Sa tranche plus épaisse d’un côté permet une prise en main optimale, malgré son poids de 215 g, qui peut être se ressentir pendant une longue utilisation. Des boutons physiques sont aussi présents, pour rendre la navigation plus intuitive.

Avec une diagonale de sept pouces, l’écran antireflet de la Libra 2 offre une surface d’affichage et une visibilité idéale pour la lecture. L’écran tactile E Ink Carta est plutôt réactif, et propose un excellent contraste, complété par un capteur de luminosité ambiante, qui fait varier la température de couleur de l’écran en fonction de la lumière. La gestion de la lumière bleue est aussi présente et fait un bon travail pour limiter la fatigue oculaire. Niveau stockage, la Libra 2 est dotée d’une capacité de stockage de 32 Go et peut contenir jusqu’à 24 000 e-books ou 150 livres audio.

La Kobo Libra 2 possède une tranche plus épaisse pour la prise en main // Source : Fnac

Est-ce que la Kobo Libra 2 vaut le coup pour la fin des soldes ?

30 € de moins, ce n’est certes pas une grosse réduction, mais ça vaut le coup pour une liseuse performante et ergonomique. La Libra 2 est compatible avec Wi-Fi et Bluetooth. Vous pourrez donc appairer un casque afin d’écouter vos audiobooks.

Niveau autonomie, comptez plusieurs jours de batterie, jusqu’à quelques semaines, à raison d’une heure de lecture quotidienne, et en fonction de la luminosité. La lecture d’audiobook aura raison de l’autonomie beaucoup plus vite. Enfin, la Libra 2 est certifiée IPX8 et peut résister à une chute dans l’eau.

