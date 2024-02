[Deal du jour] Sorti en 2022, le Fold 4 est la quatrième génération de smartphones pliants de Samsung. Malgré la sortie d’un nouveau modèle, il reste encore un très bon choix, surtout lorsqu’il est beaucoup moins cher pour les soldes.

C’est quoi, la promotion sur le smartphone pliant de Samsung ?

Le Samsung Galaxy Z Fold 4, 256 Go, compatible 5G, était commercialisé à son lancement au prix de 1 799 €, et depuis trouvable régulièrement autour de 1 300 €. Il est aujourd’hui proposé pour les soldes au prix de 999 € sur La Fnac.

C’est quoi, ce téléphone pliant de Samsung ?

Le Galaxy Z Fold 4 n’est pas le dernier-né de la gamme de smartphones pliants de Samsung. Il reste cependant un modèle qui n’a que très peu de choses à envier à son successeur. Ses dimensions de 155,1 × 67,1 × 15,8 mm fermé, et 155,1 × 130,1 × 6,3 mm ouvert, en font un grand modèle déplié, toutefois doté d’une prise en main agréable. Lorsqu’il est plié, le smartphone se range facilement dans une poche, à la manière d’un téléphone classique. Les finitions sont soignées et le Fold 4 bénéficie d’une certification IPX8, et peut résister à une courte immersion dans l’eau.

Le Fold 4 est doté d’un grand écran interne AMOLED de 7,6 pouces, d’une définition QXGA+ de 2 176 x 1 812 pixels, et d’un taux de rafraîchissement adaptatif de 1 à 120 Hz. L’écran externe de 6,2 pouces contient aussi une dalle AMOLED d’une définition HD+ de 2 316 x 904 pixels, au taux de rafraîchissement adaptatif de 48 à 120 Hz. Les deux écrans font un très bon travail et sont parfaitement lisibles. Une fois déplié, l’aspect minitablette fonctionne bien, malgré une pliure voyante. Le processeur Snapdragon 8+ Gen 1 offre d’excellentes performances et une grande fluidité dans la plupart des tâches.

Le Galaxy Z Fold 4, ouvert, permet d’utiliser trois applications en même temps. // Source : Arnaud Gelineau / Numerama

Le Galaxy Z Fold 4 est-il intéressant pendant les soldes ?

Moins de 1 000 € pour un très bon smartphone, c’est un excellent prix. Niveau photo, Samsung propose un bon photophone, qui n’arrive pas au niveau d’autres smartphones de la même catégorie de prix, mais qui offre une belle polyvalence. Les clichés sont de qualité, mais parfois trop lisses. Niveau vidéo, le Fold 4 peut filmer jusqu’en 8K à 24 i/s.

L’autonomie est d’environ 12 h dans le cas d’une utilisation régulière dans la journée, et avec l’Always-on activé sur l’écran externe. Si d’ailleurs, vous n’utilisez que l’écran externe, le Fold 4 vous tiendra un peu plus de 15 h, mais autant acheter un smartphone classique dans ce cas.

