[Deal du jour] La dixième génération d’iPad de 2022 fait dans le classique, mais est toujours l’une des plus populaires. Polyvalente et avec un excellent rapport qualité-prix, elle est encore plus intéressante en passant sous les 400 €.

C’est quoi, cette promotion sur l’iPad 10 ?

L’iPad 10, version Wi-Fi 64 Go, est vendu sur le site officiel d’Apple à partir de 439 €. Pendant les soldes d’été, il est proposé sur Amazon au prix de 399 €.

C’est quoi, cette tablette d’Apple ?

Contrairement aux modèles Pro, Air ou Mini, l’iPad 10 est une tablette basique, tout ce qu’il y a de plus simple. L’ardoise d’Apple date de 2022, mais n’a pas spécialement vieilli, avec des bordures fines autour de l’écran et des finitions impeccables. Ses dimensions de 179.5 × 248.6 × 7 mm pour un poids 481 g offrent une bonne préhension, même étendu nonchalamment dans votre canapé.

Elle abrite un écran LCD de 10,9 pouces à la résolution de 1 640 × 2 360 pixels. La dalle est bien mise en valeur et offre une image idéale en toutes circonstances, notamment pour regarder des films et des séries. Si vous l’utilisez surtout le soir, la technologie True Tone fait un bon travail pour limiter la fatigue des yeux. Niveau performance, la puce A14 Bionic permet une bonne fluidité, et le taux de rafraîchissement limité à 60 Hz n’est pas gênant. Même si ce n’est pas le modèle le plus puissant pour faire tourner des jeux, vous pourrez lancer quelques titres dans de bonnes conditions.

L’iPad 10 // Source : Apple

Est-ce que l’iPad 10 vaut le coup pour les soldes ?

À moins de 400 €, c’est une très bonne affaire et une tablette polyvalente. L’ardoise d’Apple convient pour regarder du contenu sur vos plateformes de SVOD, surfer sur internet, ou éventuellement pour de la bureautique ou du dessin. Pour un usage professionnel plus poussé, sa compatibilité limitée au clavier Magic Keyboard Folio et à l’Apple Pencil première génération n’en fait pas un modèle recommandable.

Niveau autonomie, comptez un peu plus d’une journée d’utilisation. La tablette retrouve 100 % de sa batterie en 2 h de charge. Enfin, notez que l’iPad 10 est doté d’une prise USB-C et peut accueillir un disque externe.

