[Deal du jour] Si vous souhaitiez changer votre configuration actuelle, cette carte graphique AMD Radeon est idéale pour booster votre PC. Elle est bien plus intéressante avec cette promotion.

C’est quoi, cette promotion sur carte graphique ?

La carte graphique AMD Radeon RX 7900 XT est vendue à sa sortie en 2022, légèrement en dessous de 1 000 €. Elle est en ce moment proposée au prix de 698,50 € sur Amazon.

C’est quoi, cette carte graphique ?

La RX 7900 XT est la seconde carte haut de gamme d’AMD qui utilise l’architecture RDNA 3. Son design est propre et bien conçu, même si elle reste légèrement encombrante. La carte graphique demande deux connecteurs PCI-E 8 broches pour l’alimentation. Avec ses 32 Go de RAM en DDR5, vous pouvez jouer en 4K avec une bonne fluidité à condition d’avoir le reste de la configuration qui suit. Même s’il faudra revoir vos exigences en matière de performances lorsque le Ray Tracing est activé. Le FSR 2 permet tout de même de rehausser la fluidité des jeux, au détriment de la qualité d’image. Selon votre configuration, vous pourrez donc jouer dans d’excellentes conditions et en 4K.

La carte graphique Radeon RX 7900 XT // Source : AMD Radeon

À ce prix, cette carte graphique est-elle une bonne affaire ?

La RX 7900 XT est une bonne affaire à moins de 700 €, et possède un excellent rapport qualité-prix. On peut la considérer comme la rivale de la RTX 4080 de Nvidia. Pour un usage professionnel, elle intègre aussi un moteur de décodage et d’encodage vidéo et quelques outils utiles pour le montage vidéo.

Concernant le bruit, la rotation des ventilateurs produit quelques nuisances sonores, peu gênantes, mais plus élevées qu’une carte graphique Nvidia équivalente. Niveau connectiques, la carte propose trois sorties vidéo : deux DisplayPort 2.1 et une HDMI 2.1a, ainsi qu’un port USB-C.

