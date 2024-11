Lecture Zen Résumer l'article

[Deal du jour] Arlo possède une grande gamme de caméras de surveillance connectées complètes pour surveiller votre domicile. Avec cette promotion de 100 €, ce pack de deux caméras extérieures Arlo Essential 2K est bien plus intéressant.

C’est quoi, cette promotion sur ces caméras ?

Ces deux caméras de surveillance Arlo Essential 2K avec deux panneaux solaires sont normalement vendues 299,99 €. Pour ce pré Black Friday, elles sont proposées au prix de 199,99 € sur le site de Boulanger.

C’est quoi, ces caméras de surveillance pour l’extérieur ?

Les caméras de surveillance Arlo Essential 2K abordent un design caractéristique des caméras de la marque. La coque ovale en plastique blanc est avant tout robuste et certifiée IP65, afin de résister à la poussière, aux intempéries et à des températures de -20 °C à 45 °C. Vous pourrez facilement la fixer sur un mur grâce au système de fixation inclus, et ne nécessite aucun câble.

Deux panneaux solaires sont également fournis pour prendre le relais lorsque la batterie est faible. Cette dernière, d’une autonomie d’environ six mois maximum, se recharge via USB-C. Vous pourrez suivre l’autonomie restante via l’application, disponible sur Android et iOS. Les caméras se pilotent d’ailleurs via cette application. Les caméras peuvent détecter les mouvements et vous alerter en direct. Vous pourrez les programmer afin qu’elles déclenchent une alarme ou un projecteur en cas de mouvement. Plusieurs modes sont présents, et vous pourrez configurer chacune des caméras avec un mode différent. L’app sert aussi à régler la qualité de la vidéo ou de l’audio, ou programmer des routines.

À ce prix, ces caméras valent-elles le coup ?

Avec 100 € de réduction, c’est une bonne affaire si vous avez besoin de deux caméras extérieures. Les caméras Essential d’Arlo embarquent un capteur 2K de 2 688 x 1 520 pixels, doté d’un champ de vision de 130°. Des LEDs infrarouges servent à filmer de nuit. La qualité d’image est clairement au rendez-vous, et suffit amplement pour une caméra de surveillance. Le mode nuit est aussi performant, et un projecteur vient épauler le mode infrarouge en cas de besoin. Le micro capte quant à lui correctement le son. Vous pourrez aussi parler en direct avec quelqu’un grâce au haut-parleur intégré.

Notez toutefois que malgré les grandes qualités de ces caméras, il faudra souscrire à un abonnement Arlo Secure, à partir de 4,99 €/mois. Cet abonnement permet de recevoir des notifications plus détaillées et plus pertinentes, un historique de 30 jours d’enregistrements en 2K Arlo, ou encore des filtres d’alerte. Notez qu’un mois d’essai est offert pour l’achat de ce pack.

