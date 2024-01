[Deal du jour] Le casque WH-1000XM5 de Sony possède un bon audio, une réduction de bruit active efficace et une très bonne autonomie. En promotion pour les soldes, il gagne en plus un très bon rapport qualité prix.

C’est quoi, la promotion sur ce casque sans fil Sony ?

Le casque WH-1000XM5 est normalement vendu 419 €. Il est proposé pour les soldes au prix de 312,49 € sur Amazon. Consultez notre guide des meilleurs casques audio de 2023 pour situer le WH-1000XM5.

C’est quoi ce casque WH-1000XM5 de Sony ?

Le WH-1000XM5 de Sony possède un design sobre, avec son arceau fin et ses formes minimalistes. Bien qu’il ne ressemble pas au premier abord à un casque premium, sa très bonne conception en fait un accessoire robuste et de qualité. Dommage cependant qu’il ne puisse pas se replier sur lui-même pour faciliter son transport. Niveau confort, Sony délivre un casque souple et agréable à porter, malgré un arceau peu rembourré. Les oreillettes sont très confortables, grâce à des coussinets à mémoire de forme.

L’oreillette droite s’accompagne de commandes tactiles, qui servent à gérer la lecture, contrôler le volume, ou enclencher le mode transparence et la réduction de bruit. Cette dernière est d’ailleurs bluffante et créer une véritable bulle de silence qui ne laisse passer aucun bruit de l’extérieur. Si l’ANC ne vous convient pas, vous pourrez passer facilement au mode transparence, idéal pour ne pas se couper du monde.

L’arceau du casque Sony WH-1000XM5 // Source : Maxime Claudel pour Numerama

Est-ce que le casque de Sony est une bonne affaire pendant les soldes ?

C’est une excellente affaire pour un casque fiable et de qualité. Bien sûr, les performances audio sont au rendez-vous. Les basses sont bien présentes, sans être envahissantes. Les pistes sont claires et détaillées, et les instruments et les voix sonnent juste. L’ensemble possède une bonne dynamique. L’application Headphone, disponible sur iOS et Android, comprend un très bon égaliseur pour peaufiner l’audio. Vous pourrez aussi gérer la réduction de bruit et le mode transparence.

L’autonomie promise par Sony est de 30 heures, avec la réduction de bruit activée. Comptez 10 heures de plus sans.

