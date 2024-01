[Deal du Jour] Samsung possède une grande gamme de smartphones, de l’entrée de gamme aux modèles plus premium. Le Galaxy A34 5G, qui appartient à la catégorie du milieu de gamme, est encore plus intéressant pour les soldes.

C’est quoi, cette promotion sur le Samsung Galaxy A34 ?

Le Galaxy A34 5G 128 Go est normalement vendu au prix de 349 €. Pour les soldes, il est proposé sur Cdiscount au prix de 239,99 €. Vous pouvez consulter notre guide des meilleurs smartphones en 2023, ainsi que celui des meilleurs modèles à moins de 300 €, pour situer le A34 parmi d’autres références.

C’est quoi, ce smartphone de Samsung ?

Le Galaxy A34 est un smartphone milieu de gamme au design classique, qui peut sembler un peu vieillot au premier abord, notamment l’encoche en haut de l’écran. Les finitions sont toutefois très bonnes, avec une certification IP67 qui offre une protection contre les éclaboussures et l’immersion accidentelle dans l’eau. Ses dimensions de 161,3 × 78,1 × 8,2 mm pour un poids de 199 g permettent une très bonne prise en main, même si les plus petites mains auront parfois du mal à le manipuler.

Sa dalle Super Amoled Full HD+ de 6,6 pouces offre une définition de 1 080 × 2 340 pixels, et un taux de rafraîchissement jusqu’à 120 Hz. Malgré une bonne luminosité, l’écran est sujet aux reflets en plein soleil. Il reste cependant parfaitement lisible la plupart du temps, et le confort de visionnage est appréciable. La puce Dimensity 1080 et 6 Go de mémoire vive permettent au A34 de jolies performances pour sa gamme de prix. Le smartphone est rapide et fluide et les applications se lancent rapidement. Jouer à des jeux est possible, sans trop pousser les graphismes à fond.

Le Galaxy A34 possède un style classique mais qui à fait ses preuves // Source : Samsung

Ce smartphone de Samsung est-il une bonne affaire pour les soldes ?

Moins de 250 €, c’est une excellente affaire si vous avez besoin d’un smartphone qui remplit son contrat, sans être une machine surpuissante. Le Samsung A34 intègre un capteur principal de 48 mégapixels, un ultra grand-angle et un macro. Les photos jouissent d’un bon piqué et d’une colorimétrie au point. De jour, le smartphone permet de faire de belles photos, sans égaler les modèles haut de gamme. De nuit, les clichés manquent un peu de détails.

Le A34 possède une batterie d’une capacité de 5 000 mAh qui peut tenir facilement la journée. Il se recharge en une heure et demie environ.

