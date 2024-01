[Deal du jour] Ce téléviseur de LG sorti en septembre 2023 n’est pas de l’OLED, ni du QLED, mais du QNED. La technologie Quantum Dot NanoCell n’apporte pas grand-chose de plus, mais promet une belle qualité d’image. En promotion, ce TV de LG vaut bien plus le coup.

C’est quoi, la promotion sur ce téléviseur de LG ?

Le téléviseur LG 55QNED75, d’une taille de 55 pouces, est vendu à sa sortie au prix de 999,99 €. Il est disponible pour les soldes d’hiver au prix de 599,99 € sur le site de la Fnac.

C’est quoi, ce téléviseur QNED ?

Derrière la technologie d’affichage QNED, vous trouverez une dalle à nano-cristaux proche de la qualité d’image du QLED. La luminosité et le contraste sont en théorie optimisés, et la colorimétrie la plus fidèle possible aux couleurs voulues pour vos contenus. La qualité est bel et bien présente, avec une image maîtrisée et correctement calibrée, surtout avec les préréglages. Dommage cependant que les noirs manquent d’intensité dans une pièce lumineuse. Le soir en revanche, la qualité de l’écran est évidente.

La dalle de 55 pouces, d’une définition 4K de 3 840 x 2 160 pixels, convient pour tous les usages. Elle est parfaitement adaptée pour le cinéma et les séries, et s’accompagne des technologies HDR10 et HDR HLG, pour un excellent niveau de détails. Tandis que les cinéphiles seront comblés, les joueuses et les joueurs se tourneront peut-être vers d’autres modèles, en l’absence de port HDMI 2.1 et d’un taux de rafraîchissement de seulement 60 Hz. Vos PS5 et Xbox Series tourneront toutefois sans problème. Notez que le service de Cloud Gaming via GeForce Now est aussi disponible.

WebOS est une interface élégante et performante // Source : LG

Est-ce que ce téléviseur LG vaut le coup durant les soldes ?

Le LG 55QNED75 est une très bonne affaire à moins de 600 €. En dehors des performances, le système d’exploitation WebOS 23 est un bon OS qui offre une expérience utilisateur agréable. Les menus sont fluides et ergonomiques, et la possibilité d’organiser la page d’accueil selon vos préférences est appréciable pour optimiser la navigation.

Le téléviseur vient avec la télécommande Magic Remote et une compatibilité (limitée) avec les assistants vocaux Google Assistant, Alexa, et Siri.

