Apple a dévoilé le tout premier casque de réalité mixte de son histoire, qu’il considère comme un « ordinateur spatial ». Une question se pose d’emblée : quid des gens qui portent des lunettes de vue ?

Vous avez besoin de lunettes de vue pour voir correctement ? Alors vous savez ô combien cela peut être handicapant quand on enfile un casque sur la tête. En règle générale, un sentiment d’inconfort nait de l’incompatibilité entre les deux accessoires quand ils sont portés en même temps, malgré les efforts des constructeurs pour rendre leur produit le plus confortable possible. Ce constat s’applique bien évidemment au Vision Pro, le casque de réalité mixte d’Apple — ou plutôt devrait-on dire, « l’ordinateur spatial » dévoilé pendant la WWDC 2023.

La firme de Cupertino vante bien évidemment un design révolutionnaire, compilant des matériaux premium, le savoir-faire né de produits réussis (exemple : la Digital Crown empruntée à l’Apple Watch) et des promesses de modularité grâce au Light Seal (une sangle en tissu qui peut être personnalisée) et au Head Band (un bandeau, là encore personnalisé). Le but est de permettre à tout un chacun de porter le Vision Pro pendant de longues heures, qu’importe la forme de son crâne. Mais ce point ne résout pas le problème énoncé ci-dessus : que se passe-t-il quand on porte aussi des lunettes ?

Casque Apple Vision Pro // Source : Apple

On pourra mettre des lentilles de vue adaptées dans le Vision Pro

Outre le sentiment d’inconfort, porter des lunettes de vue et le Vision Pro en même temps peut avoir des répercussions sur les performances et l’expérience. La qualité du rendu peut être de moins bonne qualité (puisqu’il y a une couche supplémentaire devant vos yeux censés être au plus près des écrans) tandis que le suivi oculaire peut être impacté dans la précision. En résumé, Apple ne veut pas que vous utilisiez son casque technologiquement très avancé avec des lunettes de vue.

Voilà pourquoi la multinationale indique avoir nourri un partenariat avec ZEISS pour développer des lentilles spécifiques. Elles seront adaptées à la vue et parfaitement compatibles avec le design du Vision Pro (en s’insérant dedant). Bien évidemment, elles auront un coût non précisé par Apple, à ajouter aux 3 499 $ réclamés pour acquérir le casque seul.

On se demande d’ailleurs comment ce point sera géré dans les autres pays. À date, le Vision Pro n’a été annoncé que pour une commercialisation aux États-Unis (en 2024). En France, Apple devra sans doute se rapprocher des opticiens pour ces lentilles, en espérant qu’il y aura une prise en charge de la facture (comme c’est le cas aujourd’hui pour des lunettes).

