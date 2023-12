[Deal du jour] La gamme de téléviseurs Q2 de Xiaomi offre une très bonne expérience de visionnage, avec une dalle QLED de qualité. Le téléviseur Q2 de 55 pouces bénéficie en ce moment d’une réduction de presque 50 %.

C’est quoi, la promotion sur ce téléviseur 4K de Xiaomi ?

Le téléviseur Q2 de Xiaomi, modèle 55 pouces, est normalement vendu 799 €. Il est en ce moment proposé au prix de 429 € sur le site officiel de Xiaomi. Vous pouvez comparer ce téléviseur à d’autres modèles dans notre guide des meilleurs téléviseurs 4K de 2023.

C’est quoi, ce téléviseur Q2 de Xiaomi ?

La gamme Q2 est sortie à la fin de l’année 2022, et fait en toute logique suite à la gamme Q1. Cette dernière proposait déjà des téléviseurs abordables, mais loin d’être irréprochables. Xiaomi corrige les défauts et propose des appareils qui n’ont pas à rougir face à des marques plus connues. Son design classique, mais efficace, au cadre minimaliste et aux bordures fines, permet à la dalle de respirer et d’offrir une excellente immersion. L’image QLED ultra HD 4K d’une résolution de 3 840 × 2 160 pixels permet des couleurs vives et une luminosité très correcte, sans toutefois atteindre le niveau de l’OLED.

La norme Dolby Vision IQ s’accompagne d’un capteur de lumière, pour adapter la luminosité à la lumière ambiante de votre pièce et faire ressortir les détails. La luminosité et le contraste sont ainsi parfaitement optimisés et le rendu est remarquable pour un modèle milieu de gamme. Le taux de rafraichissement limité à 60 Hz et l’absence de port HDMI 2.1 ne conviendra peut-être pas aux joueuses et aux joueurs qui souhaitent y branchez leur PS5 ou Xbox Series. Les jeux tourneront malgré tout sans aucun problème.

L’interface Google TV // Source : Xiaomi

Est-ce que ce téléviseur Q2 est intéressant en promotion ?

Si vous avez un budget limité, c’est une excellente occasion pour un modèle proche du haut de gamme. Niveau audio, pas de surprises, les deux haut-parleurs de 15 W chacun délivrent une puissance suffisante pour un petit salon, mais vous devrez investir dans une barre de son si vous voulez exploiter pleinement le Dolby Atmos et le DTS-X. Niveau connectiques, vous trouverez trois ports HDMI, deux ports USB, une sortie optique, un port Jack 3,5 mm et un port Ethernet.

Enfin, le système d’exploitation Google TV habille les menus du Q2. L’ensemble est fluide et la navigation est instinctive, avec les applications et les services de SVOD facilement accessibles, et des suggestions de contenu pertinentes. Le téléviseur Q2 est compatible Wi-Fi et Bluetooth 5.0 et Google Assistant.

