[Deal du jour] Avec ses bonnes performances et son ergonomie impeccable, la Basilisk V3 de Razer est taillée pour le gaming. En ce moment en promotion, elle vaut doublement le coup.

C’est quoi, cette promo sur cette souris gaming ?

La souris filaire Razer Basilisk V3 est normalement vendue 84,99 € sur le site officiel de Razer. Elle est actuellement proposée sur La Fnac au prix de 49,99 €.

C’est quoi, cette souris pour les jeux vidéo ?

La souris gamer filaire Razer Basilisk V3 est un modèle ergonomique conçu pour les joueuses et les joueurs à la recherche de performances. Sa forme fait qu’elle se positionne naturellement au creux de la main, et épouse parfaitement la paume. Ses dimensions de 130 × 60 × 45 mm et son poids de 101 g, en font un modèle assez massif, qui ne conviendra peut-être pas aux plus petites mains. Les finitions en plastique dur s’accompagnent d’un revêtement antidérapant.

La souris comprend 11 boutons personnalisables et une molette HyperScroll débrayable. Cette dernière propose un défilement lent avec des crans bien marqués, et se débraye pour un défilement libre. Les interrupteurs optiques mécaniques des boutons sont précis et réactifs et leur placement est judicieux. Sous la souris, des patins assurent une bonne glisse. La souris est doté d’un éclairage RGB, aussi personnalisable, qui projette un halo sur le tapis de souris.

La configuration de la souris Razer Basilisk V3 // Source : Razer

Est-ce que cette souris gaming vaut le coup en promotion ?

La Razer Basilisk V3 est une excellente souris gamer, qui vaut bien plus le coup en promotion. Niveau performances, son capteur optique Focus+ et la sensibilité maximale de 26 000 DPI font un travail remarquable. Les accélérations sont parfaitement gérées et la précision est au rendez-vous. Il est aussi possible de configurer la sensibilité par paliers de 50 ppp.

Enfin, l’application Razer Synapse vous permet de configurer les boutons, ou de leur affecter une double attribution. Vous pourrez aussi créer des profils, afin de basculer de l’un à l’autre en fonction du jeu joué.

