[Deal du jour] La manette DualSense de la PlayStation 5 est rarement en promotion. Juste avant Noël, elle se trouve à moins de 50 € sur divers sites marchands, à temps pour se glisser sous le sapin.

C’est quoi, la promotion sur cette manette pour PS5 ?

La manette DualSense de Sony est normalement vendue 74,99 €. Le modèle Bleu est en ce moment proposé au prix de 49,99 € sur le site de La Fnac. Vous trouverez d’autres coloris au même prix sur la page dédiée.

Vous retrouverez la manette au même prix de 49,99 €, dans la boutique de Micromania, sur le site de Rakuten.

C’est quoi, cette manette PS5 ?

La nouvelle manette DualSense est clairement le point fort de cette PS5. Son design reprend plus ou moins le modèle classique des manettes des précédentes PlayStation, non sans apporter toutefois quelques nouveautés et améliorations bienvenues. Avec les vibrations haptiques, le rendu tactile sous les doigts et dans la paume de la main est bien plus immersif. Les gâchettes adaptatives servent quant à elles à appliquer une tension plus ou moins importante selon les actions réalisées, de quoi décupler le plaisir de jeux. Dommage que tous les développeurs ne tirent pas encore pleinement parti de ces fonctionnalités.

La DualSense est une manette résolument tournée vers le partage et la communauté. Elle intègre en effet un nouveau bouton appelé « Create », qui permet de capturer une photo ou une vidéo de son écran, afin d’en faire un montage rapide. Un microphone et un haut-parleur pour communiquer durant vos parties sont aussi présents.

La manette DualSense de la PS5 existe en plusieurs coloris // Source : Louise Audry pour Numerama

Est-ce que la DualSense vaut le coup à ce prix ?

La manette de la PS5 baisse rarement de prix. À moins de 50 €, c’est donc une excellente affaire pour une des meilleures manettes actuelles. La DualSense est compatible via Bluetooth avec votre PC, sous Windows 10 ou Windows 11. Vous pourrez donc tout à fait jouer aux jeux du Xbox Game Pass sur votre PC, après avoir fait le tour des jeux du PS Plus. La manette est aussi compatible Mac, iOS et Android.

L’autonomie de la DualSense est comprise entre 10 et 15 heures et elle se recharge en USB-C.

