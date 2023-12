Le prix du bitcoin a connu une belle envolée début décembre 2023. Il y a plusieurs raisons à cette augmentation soudaine et impressionnante.

Que se passe-t-il avec le prix du bitcoin ? C’est une question que les fans de crypto-monnaies se posent à chaque fois que la valeur du crypto-actif connait un soubresaut — ce qui est assez fréquent. Numerama se posait déjà la question en octobre, lorsque le bitcoin avait connu une subite augmentation de son prix, ou encore en 2022, alors que sa valeur était en chute libre.

Bien souvent, la réponse à cette question est un évènement particulier, ou bien les aléas du marché (on pense notamment au fameux « bear market » pour expliquer la baisse continue des prix). Aujourd’hui, alors que le bitcoin a atteint les 42 000 dollars pour la première fois depuis plus d’un an et qu’il était encore à 26 967 au 1er octobre, la question mérite d’autant plus d’être posée. La réponse à l’augmentation du prix du bitcoin concerne plusieurs facteurs, mais aussi une bonne dose d’optimisme sur le marché.

Le prix du bitcoin augmente depuis plusieurs mois // Source : Coinmarketcap

L’arrivée d’un ETF bitcoin

Il y a plusieurs façons d’expliquer l’augmentation du prix du bitcoin. La première, c’est que la crypto-monnaie est toujours sur la même dynamique depuis octobre, lors de l’annonce d’un possible listing d’un ETF bitcoin. Un ETF, comme l’expliquait déjà Numerama, est un produit financier particulier qui permet de reproduire la valeur d’un autre actif, sans avoir à l’acheter. Il s’agit d’une énorme nouvelle pour le secteur bancaire, car un ETF bitcoin permettrait d’avoir les mêmes rendements que la crypto-monnaie, sans avoir à passer par une plateforme de trading de crypto.

Un ETF pourrait bientôt être validé par les autorités financières américaines en janvier, et en attendant, l’anticipation des professionnels du secteur fait monter les prix. Selon Coindesk, certains traders achèteraient en panique du bitcoin, afin de ne pas louper la prochaine hausse des prix — un empressement qui alimente toujours plus la hausse des prix.

Une possible baisse des taux directeurs

Mais il n’y a pas que ce possible ETF qui a un impact sur la valeur du bitcoin : il y a aussi des rumeurs sur une possible baisse des taux en 2024. Depuis quelques jours, plusieurs observateurs et analystes des marchés estiment en effet que la banque centrale européenne et la Réserve fédérale américaine pourraient baisser leurs taux directeurs, notamment grâce à la baisse de l’inflation. Une hausse des taux directeurs est toujours une mauvaise nouvelle pour les cryptos : à l’inverse, une baisse de ces derniers est une excellente perspective.

Le prix du bitcoin augmente // Source : Canva

Concrètement, une baisse des taux directeurs signifierait que les banques commerciales (telles que la Banque Populaire ou la Société Générale) pourraient plus facilement emprunter auprès de la BCE, ce qui veut dire que les particuliers pourraient, à leur tour, avoir plus facilement accès à des prêts, à de meilleurs taux — essentiellement, l’argent couterait moins cher. La baisse des taux directeurs est une bonne nouvelle pour le marché des cryptos, car cela veut dire qu’il y a plus de liquidité disponible sur le marché pour les investissements les plus risqués — et donc, pour le marché des crypto-monnaies.

Le prochain halving va avoir lieu en 2024

Enfin, un dernier élément est à prendre en compte : le prochain halving du bitcoin va avoir lieu au printemps 2024. Le halving est un évènement qui a lieu tous les 4 ans, et qui a, à chaque fois, un impact très important sur le prix du bitcoin. Les analystes sont donc déjà aux aguets, dans l’attente du prochain.

Le halving est la division par deux du nombre de bitcoins attribués aux mineurs lors de la validation d’un bloc. Concrètement, cela veut dire qu’au lieu de recevoir 6,25 bitcoins pour chaque nouveau bloc ajouté à la blockchain (ce qui est la somme que les mineurs reçoivent actuellement pour chaque bloc validé), ils recevront désormais 3,125 BTC.

De premier abord, cette explication pourrait ne pas avoir l’air logique — pourtant, c’est cette raréfaction du nombre de nouveaux bitcoins créés qui entraîne une hausse de son prix. À chaque fois qu’un halving a eu lieu par le passé, la valeur du bitcoin a, peu de temps après, explosé. C’était le cas en 2012, en 2016, et également en 2020 — et cela sera certainement le cas en 2024. Pour les investisseurs soucieux de faire des bénéfices, il faut acheter avant le halving, et donc, acheter maintenant.

