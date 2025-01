Lecture Zen Résumer l'article

Les investisseurs en cryptomonnaies sont devenus des cibles de choix pour les criminels. Entre la fin de 2024 et le début de 2025, plusieurs kidnappings violents ont été recensés.

Depuis la fin de 2024, les agressions visant les investisseurs en cryptomonnaies et leurs proches se multiplient. En l’espace de quelques semaines, au moins trois cas de kidnappings ont été recensés à travers le monde, mettant en lumière une nouvelle tendance criminelle particulièrement préoccupante.

Le dernier incident en date est survenu en France, non loin du Mans, lors du réveillon du Nouvel An. L’affaire concerne un influenceur crypto basé à Dubaï, réputé pour exhiber sa richesse sur les réseaux sociaux. Son père, âgé de 56 ans, a été kidnappé par des criminels avant d’être retrouvé par la police dans le coffre d’une voiture arrêtée lors d’un contrôle. Ligoté, roué de coups et aspergé d’essence, il avait été pris en otage pour contraindre son fils à payer une rançon. Ce dernier a cependant contacté les autorités, qui ont réussi à localiser la victime à temps. Les ravisseurs ont pris la fuite et font l’objet d’une enquête active.

Un autre cas de kidnapping a eu lieu le 25 décembre à Karachi, au Pakistan, où un trader crypto a été extorqué de 320 000 euros. Selon les autorités locales, la victime a été enlevée de nuit par des suspects, dont un membre du Département de lutte contre le terrorisme. Les ravisseurs l’ont contraint à transférer des fonds depuis son compte Binance avant de le libérer quelques heures plus tard. Les enquêteurs ont arrêté sept suspects en lien avec cette affaire.

En Europe, une tentative d’enlèvement similaire a été déjouée le 24 décembre à Bruxelles. Les criminels ciblaient cette fois l’épouse d’un influenceur crypto affichant ses gains de trading sur les réseaux sociaux. Leur plan a échoué grâce à une intervention policière, qui a mené à une course-poursuite jusqu’à Bruges, où les suspects ont été arrêtés après un accident.

Une hausse de ces actes criminels pour 2025

Alors que le marché des cryptomonnaies devrait continuer de croître en 2025, les experts alertent sur la montée en puissance de ces attaques. Le développeur et spécialiste des crypto, Jameson Lopp, anticipe une augmentation significative de ces agressions physiques où les criminels. « Ke m’attend à ce que 2025 atteigne un pic historique… en termes d’attaques physiques contre les détenteurs de bitcoins et leurs familles. Nous entendrons probablement parler d’un nouveau cas presque chaque semaine » déclare-t-il sur son blog.

L’an dernier, 22 cas de ce type ont été répertoriés selon Cybernews, marquant une hausse de 22 % par rapport à 2023. Si la tendance se poursuit, de telles agressions pourraient devenir une menace récurrente pour les investisseurs imprudents.

