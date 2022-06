La valeur de la plus connue des crypto-monnaies est en chute depuis plusieurs mois. Dans la soirée du 18 juin, le bitcoin a connu une nouvelle baisse fatidique, sous le marqueur des 20 000 dollars. Il pourrait ne pas s’en arrêter là.

Ce qui paraissait impossible il y a encore quelques mois s’est produit : le cours du bitcoin est passé sous les 20 000 dollars, ce samedi 18 juin 2022. Il s’est échangé pendant quelques minutes à 17 744 dollars, selon les données de Coin Market Cap. Un niveau extrêmement bas que le bitcoin n’avait plus atteint depuis le mois de décembre 2020.

Le cours du bitcoin était en baisse depuis des mois, mais le fait de passer sous la barre des 20 000 dollars de valorisation est tout de même une mauvaise nouvelle, qui a surpris certains investisseurs. Surtout, ils sont très nombreux à se demander ce qu’il va se passer maintenant pour le bitcoin. Va-t-il repartir à la hausse, ou bien pourrait-il continuer sa chute ?

Que va-t-il se passer pour le bitcoin ?

L’évolution du prix du bitcoin n’est jamais vraiment due au hasard : le prix de l’actif répond de plus en plus aux mêmes facteurs que le marché de la bourse traditionnelle. Les analystes financiers ont ainsi créé des modèles pour prédire les futures évolutions du bitcoin et leurs travaux n’apportent pas forcément de bonnes nouvelles.

Le bitcoin s’est comporté de manière cyclique depuis sa création : des périodes de fortes hausses ont toujours été suivies par des épisodes de baisse tout aussi conséquente. Ces cycles obéissaient cependant à certaines règles. Les analystes avaient ainsi remarqué que, même pendant les périodes de baisse, le bitcoin ne tombait pas en dessous de son précédent record de valeur.

Ce comportement a pu être observé lors du cycle de 2013/2014 et en novembre 2017. Lors du précédent cycle, le bitcoin avait atteint un nouveau record à 19 497 dollars — un seuil de résistance au-dessus duquel le bitcoin aurait dû rester, selon les analyses. Mais en descendant à 17 744 dollars le 18 juin, le crypto-actif est sorti brièvement du modèle, comme l’a fait remarquer Coin Desk. Le bitcoin a cependant rebondi depuis : un bitcoin s’échange le 20 juin aux alentours de 20 000 dollars.

Le pic de novembre 2017 commence à être touché par le bitcoin en chute en juin 2022 // Source : coinmarketcap

Une chute à 5 000 dollars ?

Ce comportement ne permet néanmoins pas de dire avec certitude que le bitcoin va descendre encore plus bas — mais cela ne garantit pas non plus qu’il va rester aux alentours de 20 000 dollars.

Le trader et créateur de contenu CryptOdin, que Numerama a interviewé, estimait que le bitcoin pourrait atteindre des seuils anciens. Il en indiquait deux : la zone de prix occupée entre juillet 2019 et octobre 202, qui se situait entre 11 500 et 14 000 dollars, ou bien celle entre 5 000 et 7 000 dollars, qui correspond à la période avant le dernier bull run du bitcoin, en 2020.

En plus de ces prédictions, il faut également prendre en compte d’autres facteurs externes, tels que la hausse des taux directeurs des banques centrales, qui peut mettre un frein au marché des crypto-monnaies, mais aussi l’aspect psychologique. La baisse continue du bitcoin, ces derniers mois, pourrait causer la panique chez certains investisseurs, qui pourraient choisir de vendre afin de couper leurs pertes et donc faire encore plus baisser le prix de ce dernier.