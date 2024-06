Grâce à ses outils dédiés aux créateurs et monteurs, Nvidia rend le travail des vidéastes et des artistes 3D plus simple et plus rapide. Accélération des rendus, workflow plus efficaces, outils IA optimisés, voici tout ce que la firme américaine offre pour vous faire gagner un temps précieux.

Quand on parle de Nvidia, on pense surtout au jeu vidéo avec ses cartes graphiques RTX ou le cloud gaming de GeForce Now. Pourtant, le gaming est loin d’être la seule utilisation qui demande puissance et vitesse à votre ordinateur. Ça, ceux qui travaillent dans les domaines créatifs ne le savent que trop bien.

Les cartes graphiques Nvidia RTX sont équipées des dernières avancées IA du fabricant américain. // Source : Nvidia.

En création graphique, que l’on parle de montage vidéo, de 3D ou de photographie, gagner du temps est un enjeu de taille. La rapidité d’exécution des tâches et l’automatisation des process est donc un impératif pour les professionnels de l’image.

Avec ses pilotes Nvidia Studio, la firme américaine entend bien s’imposer comme un compagnon indispensable à tous les métiers de la création vidéo, que ce soit dans le jeu vidéo ou dans le milieu du cinéma.

Voici comment, en trois points, Nvidia, grâce à ses cartes graphiques boostées à l’IA, va changer la vie des créatifs de tous poils.

Des pilotes dédiés Nvidia Studio qui changent la donne

Lorsque vous équipez votre ordinateur d’une carte graphique Nvidia RTX, Nvidia met gratuitement à votre disposition ses pilotes Nvidia Studio. Ils vous permettront, une fois installés, de profiter d’optimisations indispensables pour travailler vite et bien sur les principaux logiciels de montage. Dans ce domaine, tous les grands noms répondent présent :

Adobe Premiere (et toute la suite Adobe Creative) ;

Blender ;

Da Vinci Resolve ;

Notch ;

CyberLink Power Director.

Grâce à la présence des pilotes Nvidia Studio, un grand nombre de tâches rébarbatives ou chronophages sont considérablement accélérées comme l’encodage via l’outil NVENC (la solution made in Nvidia pour encoder des vidéos), ou encore l’étalonnage des couleurs, l’édition vidéo et les étendues chromatiques accélérés par GPU sous DaVinci Resolve.

Grâce à la présence des cartes graphiques RTX et des pilotes Nvidia Studio, le temps que ces procédés prennent peut être divisé jusqu’à 5.

Gagner un quart de temps d’export, une promesse alléchante pour les monteurs

Et si sur le papier, cela semble prometteur, dans la pratique, ces chiffres se vérifient également. Frandroid a récemment effectué des benchmarks sur le sujet. On constate que sur les principaux logiciels de traitement vidéo, les cartes graphiques Nvidia obtiennent de bien meilleurs résultats que la concurrence. Plus la carte graphique est puissante, plus les temps de rendus sont courts.

Nos mesures indiquent, par exemple, que sur un test de rendu 3D nécessitant des effets de raytracing, un MSI Stealth 17 Studio équipé d’une RTX 4090 obtient un temps moyen de 1 minute et 32 secondes, là où un ordinateur concurrent oscille entre 13 et 45 minutes en moyenne.

Les PC équipés en cartes graphiques Nvidia RTX offrent des temps de rendus très rapides. // Source : Frandroid

Une autre batterie de tests a également été menée sur DaVinci Resolve, un outil dédié au montage vidéo professionnel. Pour ce test, une vidéo pro-res 8K de 58 Go a été installée sur un panel d’ordinateurs tests.

Cette vidéo de 2 minutes a été exportée trois fois en 8K au format AV1 sur les PC équipés d’une carte graphique de génération 40, et trois fois au format H.265 sur les MacBook et le Hp Envy 17 (équipé d’une RTX 3050). L’expérience montre qu’en moyenne, les temps de rendus ne dépassent pas les 4 minutes avec les cartes graphiques Nvidia RTX là où les machines concurrentes traitent les fichiers sur des durées allant de 15 à 21 minutes.

La carte graphique Nvidia RTX 4090 exporte un fichier vidéo en à peine plus d’une minute. // Source : Frandroid

L’IA au service des créatifs

Toutes ces optimisations sont notamment rendues possibles grâce à la présence d’outils IA compatibles avec les logiciels de traitement vidéo. La puissance des cartes graphiques Nvidia RTX permet ainsi d’augmenter l’efficacité de certaines fonctionnalités IA spécifiques à des logiciels comme le pointeur IntelliTrack AI présent sur DaVinci Resolve.

Cet outil IA permet de marquer un objet dans une scène et de lui appliquer tout au long du workflow les effets souhaités, quelle que soit sa place dans l’espace de travail.

Adobe n’est pas en reste avec son outil d’amélioration vocale intégré à Premiere. Ce dernier permet, en effet, de réduire le volume des sons d’arrière-plan et de détacher les dialogues pour les rendre plus clairs. En utilisant une RTX 4090, la génération du rendu sonore est 75 % plus rapide, selon le constructeur.

Ce ne sont que quelques exemples des fonctionnalités offertes par les applications de création de contenu qui s’appuient sur les cartes Nvidia. Ce qu’il est important de noter, c’est que ces nouvelles fonctionnalités IA permettant de gagner en productivité sont constantes.

Tous les mois, les éditeurs des applications Premiere ou DaVinci Resolve, pour ne citer qu’eux, ajoutent de nouvelles optimisations à leurs applications en s’appuyant sur les cartes graphiques Nvidia. Investir dans un PC portable ou une carte graphique de la marque, c’est tout simplement avoir l’assurance de bénéficier de ces optimisations rapidement et régulièrement.

