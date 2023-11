[Deal du jour] Maintenant que les chargeurs n’accompagnent plus les smartphones dans la boîte, il est nécessaire de vous les procurer indépendamment. Le chargeur rapide de Samsung et le chargeur Magsafe d’Apple sont en ce moment moins chers, et conviennent parfaitement.

C’est quoi, la promotion sur ces chargeurs Samsung et Apple ?

Le chargeur sans fil Magsafe est normalement vendu 49 €. Il est actuellement proposé sur Amazon au prix de 35 €.

Si vous êtes plus Samsung, le chargeur secteur rapide 45 W est ce moment proposé au prix de 21,08 € sur Amazon, au lieu de 49,90 € habituellement.

C’est quoi, ce chargeur d’Apple ?

Ce chargeur d’Apple est moins rapide que celui de Samsung, mais bien pratique avec sa technologie Magsafe. Elle permet à votre smartphone de se clipser à l’aide d’aimants, pour assurer le meilleur positionnement possible, et optimiser la recharge. Notez que seuls les iPhone à partir de l’iPhone 12 disposent du mécanisme compatible. Le chargeur, de forme ronde, possède des dimensions de ‎8,23 × 8,23 × 1,83 cm, pour un poids de 39 g. Il est compact et léger, et sait se faire discret. Dommage cependant que le câble ne fasse qu’un mètre de long.

Le chargeur MagSafe offre une puissance limitée de 15 W, mais permet de refaire le plein de batterie aisément, pour les appareils compatibles avec la charge Qi, smartphones Android compris. Vous pourrez donc recharger vos smartphones, mais aussi des modèles d’AirPods avec boîtier de charge sans fil.

Le chargeur Magsafe d’Apple // Source : Apple

C’est quoi, ce chargeur de Samsung ?

Le chargeur de Samsung est un accessoire compact, facile à caser dans un sac, ou qui prend peu de place sur un bureau. Un long câble USB-C est fourni, et permet de recharger de nombreux appareils compatibles, smartphones, tablettes, montres connectées, ou même écouteurs. La puissance de charge de 45 W délivrée recharge votre appareil bien plus rapidement qu’avec un chargeur traditionnel. Il est de plus, doté de plusieurs systèmes de sécurité contre les surtensions, les courts-circuits, la surintensité ou la surchauffe.

Le chargeur rapide de Samsung dispose aussi de la charge adaptative. La puissance de charge s’adapte en fonction des besoins de l’appareil. Si votre smartphone est compatible, il délivrera la puissance maximale. Sinon, il rechargera sans problème d’autres modèles, sans toutefois monter jusqu’à 45W. Malheureusement, même si vous gagnez du temps pour récupérer de la batterie, notez qu’un seul appareil à la fois peut se brancher au chargeur.

