[Deal du jour] La gamme des récents iPhone 15 se compose de quatre modèles, les iPhone 15, 15 Plus, 15 Pro et 15 Pro Max. Proposé à plus de 1 000 € à sa sortie, l’iPhone 15 256 Go baisse de prix pour ce Black Friday. L’iPhone 14 Pro Max est aussi à très bon prix.

Mise à jour : l’iPhone 15 avec la capacité de stockage de base est malheureusement en rupture de stock. Nous l’avons remplacé par un iPhone 15 avec une meilleure capacité (256 Go). Cela fait un prix plancher plus élevé (919 €), mais c’est toujours moins cher que l’iPhone 15 128 Go hors promo.

C’est quoi, la promotion sur l’iPhone 15 ?

L’iPhone 15, modèle 256 Go, est vendu 1 099 € sur le site d’Apple. Il est en ce moment proposé au prix de 919,99 € sur Rakuten, grâce au code BLACK40.

C’est quoi, ce smartphone d’Apple ?

Apple ne change pas radicalement de design pour le nouvel iPhone 15, en dehors des bords légèrement plus arrondis (et du châssis en titane, mais réservé aux modèles supérieurs). Ses dimensions de 71,6 mm x 147,6 × 7,8 mm pour un poids de 171 g en font un modèle léger, avec une bonne préhension. Au rang des nouveautés, l’arrivée de l’USB-C et de la « Dynamic Island », réservée jusqu’à maintenant aux iPhone 14 Pro et Pro Max. Cette dernière remplace la fameuse encoche tant décriée des iPhone et offre une interface dynamique autour de la caméra frontale et du système Face ID.

L’écran OLED de 6,1 pouces est doté d’une excellente luminosité et d’une bonne colorimétrie. Dommage que le taux de rafraîchissement soit limité à un petit 60 Hz constant, tandis que les modèles Pro oscillent entre 1 et 120 Hz, et qu’il ne propose pas la fonction « Always On display ». La puce A16 Bionic embarquée apporte les performances qu’on attend d’un smartphone Apple de 2023. Ce n’est certes pas le smartphone le plus performant sur le marché, mais le multitâche et les jeux vidéo tournent sans problème. iOS 17 est toujours aussi fluide, ergonomique et personnalisable.

Est-ce que l’iPhone 15 vaut le coup pour le Black Friday ?

Avec une réduction, c’est une excellente bonne affaire si le dernier-né des smartphones d’Apple vous faisait de l’œil depuis sa sortie. Niveau photo, le capteur principal de 48 Mpx est efficace, et permet de prendre des photos nettes et détaillées. De nouvelles fonctions font leurs apparitions, comme un mode portrait automatique ou la modification de la mise au point. D’autres smartphones dans la même gamme de prix font un meilleur travail, notamment pour les photos de nuit, mais l’iPhone 15 s’avère un tout de même un excellent photophone.

En matière d’autonomie, comptez deux jours pour un usage normal. La charge, limitée à 20 W, permet au smartphone de se recharger en environ 1 h.

iPhone 14 Pro Max – 1 099 €

iPhone 14 Pro Max

Le meilleur iPhone de l’année dernière, à peine dépassé par le 15 Pro Max cette année, juste au-dessus des 1 000 €, c’est carrément un bon plan. Limite le meilleur plan de ce Black Friday 2023. Si vous ne souhaitez pas avoir l’USB-C, mais un iPhone très haut de gamme avec trois caméras, vous ne trouverez pas mieux cette année.

