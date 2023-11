[Deal du jour] Les bons plans du Black Friday ne se font pas que sur des produits. L’opérateur virtuel YouPrice propose en ce moment un forfait spécial Black Friday vraiment intéressant, à moins de 10 € par mois.

C’est quoi, ce forfait YouPrice pour le Black Friday ?

YouPrice propose un forfait ajustable baptisé Le Black Friday. Il commence avec 111 Go de données au prix de 9,99 € par mois, jusqu’à 130 Go pour 18,99 € par mois. Le forfait est sans engagement et propose une option 5G, pour 5 € de plus par mois. Vous devrez débourser dès la commande le montant de la carte SIM qui s’élève à 10 €.

Notez que ce prix est valable pendant les deux premiers mois. Passé cette période, vous devrez débourser 12,99 € par mois, ce qui reste toujours un bon prix pour 111 Go de data. Vous pourrez bien sûr résilier après ces deux mois si vous le désirez.

YouPrice est un opérateur virtuel qui vous laisse le choix du réseau, entre Orange et SFR. Vous pouvez consulter la nouvelle édition de l’enquête annuelle du régulateur des télécoms pour choisir, entre les deux opérateurs, celui qui a la meilleure couverture dans votre région. Le Black Friday est un forfait flexible, qui commence par un minimum de 111 Go de données et peut monter jusqu’à 130 Go. Le prix du forfait est facturé en fonction de votre consommation de données mobiles.

111 Go, c’est bien sûr un excellent volume de data pour commencer. Vous pourrez utiliser internet en 4G lorsque vous n’avez pas accès à un réseau Wi-Fi, visionner ou écouter du contenu en streaming, ou jouer à des jeux en ligne, sans vous soucier de votre consommation. 16 Go de data 4G par mois, consommés sur votre enveloppe globale, peuvent être utilisés depuis l’Europe et les DOM. Les appels, SMS et MMS illimités depuis la France, ainsi que depuis l’Europe et les DOM vers la France, sont compris dans le forfait.

Le forfait flexible Black Friday de Youprice // Source : Montage Numerama

Ce forfait Le Black Friday est-il une bonne affaire ?

De 111 à 130 Go de data sur les réseaux Orange et SFR, c’est une bonne affaire à moins de 10 € par mois. Même passé les deux premiers mois, 12,99 € reste un excellent tarif, qui ne changera plus dans le temps. Pour comparaison, le forfait 100 Go chez Orange dispose certes de la 5G au prix de 11,99 € les six premiers mois, mais passe à 26,99 € passé cette période. Orange propose un bon volume de data pour un prix raisonnable, seulement pendant six mois. Sur le long terme, YouPrice est un bon compromis.

