Vous vous souvenez des patates dans le vaisseau ? Tenez-vous prêt, car ces milliers de briques de lait qui tombent dans Starfield sont impressionnantes.

On peut faire énormément de choses dans Starfield. On peut voler pendant des heures en quête d’une terre ferme, sans passer par le voyage rapide. On peut percer les secrets de ce qu’il reste de la Terre. On peut personnaliser son vaisseau. On peut profiter des hommages rendus à la Nasa (Apollo 11 et le rover Opportunity). On peut marcher pendant de longues minutes sans aucun but. On peut profiter de cette aventure qui rappelle Skyrim. On peut collectionner des patates…

Ou on peut lâcher des milliers de briques de lait sur un toit et voir ce qui se passe. Ce tweet, publié le 11 septembre par Synth Potato, notamment rédacteur pour RockstarINTEL, nous permet d’assister au spectacle. Et c’est encore plus impressionnant que les fameuses pommes de terre qui s’échappent de manière réaliste du compartiment d’un vaisseau.

This is what happens when you spawn 10,000 Milk Cartons in Starfield, Bethesda’s physics engine is actually insane pic.twitter.com/8dTHqOKohC — Synth Potato (Ameer) 🥔 (@SynthPotato) September 10, 2023 Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par Twitter.

Le moteur physique de Starfield est vraiment merveilleux

« Voilà ce qui arrive quand vous lâchez 10 000 briques de lait dans Starfield, Le moteur physique de Bethesda est vraiment incroyable », commente Synth Potato, qui semble ne pas en croire ses yeux. Si on regarde avec beaucoup de concentration, on aperçoit effectivement que chaque objet est indépendant et tombe comme il le ferait dans la vraie vie. On se retrouve alors devant une séquence ahurissante, avec une pluie de briques de lait qui ne met pas à mal le moteur graphique de Starfield. Les développeurs utilisent une version améliorée du Creative Engine, conçu à l’époque pour Skyrim. Il intègre Havok, qui permet d’obtenir un comportement physique hyper réaliste.

Quand on lui demande combien de briques de lait il est possible de lâcher dans Starfield, Synth Potato répond : « Quelqu’un avec la meilleure configuration PC possible devrait tester et pousser loin avant que son CPU ne prenne feu. » Il rappelle aussi que, bien que Skyrim partage le même moteur, il n’aurait pas été possible de lâcher ne serait-ce que 100 fromages dans le RPG sans le faire dérailler.

Des briques de lait dans Starfield // Source : Capture Twitter

Dans cette autre vidéo partagée sur le réseau social le 11 septembre, on peut voir la manière dont la lumière réagit quand on fait léviter des citrons dans une pièce éclairée. « La physique est incroyable… Mais regardez ces effets d’ombre et de lumière ! Chaque objet projette une ombre parfaite, avec des lumières qui se comportent de manière précise sur les différentes surfaces, en fonction des rotations… » Vraiment, c’est impressionnant, et le Creative Engine devrait encore avoir de beaux jours devant lui (contrairement au moteur maison de CD Projekt Red, abandonné au profit de l’Unreal Engine).

When #starfield gives you lemons… 🍋 pic.twitter.com/qiQPxt12om — sirenspear (@sirenspear) September 10, 2023 Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par Twitter.

