ChatGPT recevra une fonctionnalité dans un avenir proche qui va lui permettre de travailler directement sur des fichiers. Une option qui plaira aux aficionados du chatbot, mais qui préoccupera à raison les entreprises.

C’est une fonctionnalité qui n’est pas encore largement déployée, mais qui est progressivement poussée en direction des internautes. Elle devrait ravir celles et ceux qui utilisent régulièrement le chatbot d’OpenAI, mais il est à parier qu’elle donnera quelques sueurs froides aux entreprises soucieuses de ne pas voir leurs données circuler on ne sait où sur le net.

La raison ? ChatGPT aura la capacité de travailler directement sur des documents, en les lui téléversant via une option dédiée. Comme le signale Luokai sur le réseau social Threads, une mise à jour de l’agent conversationnel est sur les rails. Dans la capture d’écran, il est suggéré que de nombreux formats de fichiers seront pris en compte, comme le PDF.

Ce projet, en réalité, n’est pas tout à fait nouveau. Il a commencé à émerger au cours de l’été, à la faveur d’une capture d’écran partagée par un internaute sur Reddit. On y voyait déjà un prototype de fonctionnalité permettant d’envoyer des fichiers au chatbot pour qu’il effectue un traitement dessus. Les éléments partagés par Luokai montrent que le chantier a avancé depuis.

Selon la capture d’écran, la fonctionnalité est réservée à l’abonnement GPT-4 (il est facturé 20 euros par mois), soit le modèle de langage le plus avancé d’OpenAI, le laboratoire derrière ChatGPT. On ne sait pas combien de temps mettra la société à généraliser ce service — en date du 31 octobre, nous n’avons pas constaté sa disponibilité sur le compte ChatGPT de Numerama.

Les facultés de ce nouvel outil ne sont pas connues en détail, mais la capture qui a été partagée fin octobre donne quelques indications : on pourra demander à ChatGPT de résumer un document PDF en quelques lignes ou encore de lui faire extraire une information particulière. Outre le format PDF, très courant, on présume que l’outil gérera aussi Word, par exemple.

Gare aux fichiers envoyés

À l’usage, il sera tentant de s’en servir — comme les internautes le font déjà — à des fins privées, mais aussi dans d’autres circonstances, qu’il s’agisse de la scolarité et du travail. Cependant, le public qui sautera le pas doit avoir en tête que les données passées dans ChatGPT sont susceptibles de servir à l’entraînement des modèles de langage d’OpenAI. Et, donc, d’être conservées.

L’entreprise met certes à disposition une option pour « désactiver l’entraînement dans les paramètres de ChatGPT ». Dans ce cas, « les nouvelles conversations ne seront pas utilisées pour entraîner nos modèles ». On ignore encore comment, et si, ce mode s’articulera avec future analyse de fichiers — or, il y a le risque que des fichiers confidentiels ou sensibles soient uploadés.

Depuis la sortie publique de l’outil de génération de texte, il est régulièrement rappelé de s’abstenir de partager des contenus que l’on n’accepterait pas de diffuser publiquement — jusqu’à présent, via copier-coller, faute d’un outil d’upload. Cela vaut pour les données personnelles et sensibles des particuliers. Cela vaut aussi pour les secrets des entreprises.

