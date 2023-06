Une option a été découverte dans ChatGPT, qui doit permettre de transférer directement des fichiers dans le chatbot.

Voilà une fonctionnalité qui, si elle est effectivement déployée, pourrait rendre l’utilisation de ChatGPT beaucoup plus agréable. Des internautes utilisant le célèbre chatbot d’OpenAI disent avoir aperçu une nouvelle fonctionnalité sur la plateforme de génération de texte, qui va permettre d’envoyer des fichiers à ChatGPT pour qu’il les traite directement.

Dans le forum Reddit dédié à ChatGPT, un internaute a partagé une capture d’écran montrant une nouvelle rubrique dans le panneau latéral. Cette fonctionnalité se nomme « My Files » (« Mes fichiers ») et doit permettre de téléverser des fichiers sur l’agent conversationnel. Un autre internaute a confirmé avoir vu la même chose dans les commentaires sous la capture.

Aujourd’hui, les internautes qui voudraient envoyer le contenu d’un document dans ChatGPT doivent le copier-coller, ce qui n’est pas toujours commode selon le type de fichier. Certains formats peuvent être un peu plus délicats à manipuler (un PDF face à un banal TXT). Enfin, il y a aussi celles et ceux qui ne savent tout simplement pas faire un copier-coller depuis un document.

Des contours encore flous

Les contours de cette fonctionnalité sont encore flous. On ne sait pas, par exemple, quels sont les formats qui seraient pris en charge dans un premier temps. On devine que les documents venant des principaux logiciels de traitement de texte (comme Word) devraient être supportés. Idem pour les fichiers PDF. C’est plus incertain pour des formats davantage exotiques.

Autre interrogation évidente : quelles seront les règles de confidentialité et de vie privée autour de cette option ? On sait que, par défaut, OpenAI prévoit d’utiliser les discussions avec ChatGPT pour entraîner son intelligence artificielle (il est possible de demander de sortir de ce cadre). Il pourrait en être de même pour les fichiers que vous envoyez, en accord avec les conditions d’utilisation.

Dès lors, il serait très judicieux de garder en tête de n’envoyer sur ChatGPT que les fichiers dont la divulgation ne poserait aucun problème. En clair, pas de problème si vous envoyez votre liste de courses en fichier texte sur ChatGPT. Par contre, il faut sans doute mieux éviter d’envoyer le plan stratégique de votre entreprise, son bilan comptable ou n’importe quel contenu sensible.

Enfin, reste la question de l’accessibilité à cette fonctionnalité. Si elle sort, sera-t-elle proposée à tout le monde ? OpenAI pourrait conserver cette option pour une formule payante afin de monétiser davantage son outil. On parle en effet d’un « ChatGPT Business », avec des réglages par défaut sur la vie privée plus exigeants.

