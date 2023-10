Binance, la plus grande plateforme d’échange crypto au monde, a bloqué des comptes appartenant au Hamas, à la demande d’Israël. Le groupe armé, classé terroriste en Occident, utilise depuis des années les crypto-monnaies pour se financer.

Les comptes Binance du Hamas ont été bloqués sur demande des forces de l’ordre israéliennes mardi 10 octobre 2023, a annoncé la police sur X (ex-Twitter). Une mesure supplémentaire contre l’organisation, classée terroriste en Occident et dans l’Union européenne. La faction armée avait lancé une opération majeure en Israël le 7 octobre, entraînant des centaines de morts. Selon un dernier bilan, les combats ont fait plus de 1 200 victimes côté israélien, et 800 morts côté palestinien.

Il n’a pas été précisé combien de comptes ont été gelés. Selon Coindesk, la police israélienne, le ministère de la Défense et les agences de renseignement du pays ont travaillé avec Binance pour bloquer les soldes du Hamas. Le média israélien Calcalist rapporte que dans le cadre de son opération, le Hamas avait lancé des levées de fonds en crypto-monnaies sur les réseaux sociaux et demandé de transférer l’argent sur ces comptes particuliers. Les fonds saisis, d’un montant non dévoilé, auraient été transférés au trésor israélien.

L’unité cyber de la police israélienne a également expliqué avoir travaillé avec la police britannique pour geler un compte à la banque anglaise Barclays. Celui aurait été utilisé par le Hamas pour déposer des dons.

Le message sur X de la police israélienne. // Source : Capture d’écran Numerama / X

Les cryptos, nouvelles armes géopolitiques dans les conflits

« Binance coopère activement avec les autorités policières et les régulateurs du monde entier pour lutter contre le financement du terrorisme », a déclaré un porte-parole de l’entreprise au média spécialisé Decrypt. Il a ajouté que les équipes de la plateforme travaillaient « 24 heures sur 24 » pour « assurer la sûreté et la sécurité de la blockchain et de la communauté mondiale ». Yi He, la cofondatrice de la plateforme, a précisé dans un message publié sur WeChat que les blocages ne visaient pas les comptes de civils : « le Hamas n’est pas la Palestine, et le gel concerne le Hamas, pas la Palestine. »

Ce n’est pas la première fois que la faction armée palestinienne utilise les crypto-monnaies pour se financer. Afin de payer son attaque éclair contre Israël, le Hamas aurait été aidé par des donateurs crypto. Le Wall Street Journal avance que le mouvement du Jihad islamique palestinien (un groupe allié du Hamas) aurait reçu 93 millions de dollars en crypto-monnaies entre août 2021 et juin 2023, et le Hamas 41 millions de dollars durant la même période.

Les crypto-monnaies sont utilisées par le Hamas pour échapper aux sanctions internationales depuis plusieurs années, et selon le quotidien américain, le groupe serait « l’un des utilisateurs de crypto-monnaies les plus sophistiqués dans le domaine du financement du terrorisme ». Depuis 2021, les autorités israéliennes ont ainsi ordonné le gel de 190 comptes Binance liés au Hamas et à Daesh. De son côté, Decrypt rapporte que le Hamas aurait possédé du bitcoin, du stablecoin Tether, et plus surprenant, près de 40 000 dollars en Dogecoin — une crypto-monnaie controversée, considérée comme une blague.

Binance répond aux demandes des autorités israéliennes. // Source : Numerama

Le Hamas n’est pas la seule entité à manier les levées de fonds en crypto-monnaies : depuis le début du conflit, les monnaies numériques servent d’arme géopolitique. Un fonds d’aide en crypto-monnaies a été créé par des entrepreneurs pour aider les civils israéliens. Il a pour l’instant récolté plus de 50 000 dollars.

Les crypto-monnaies sont de plus en plus utilisées dans le cadre de conflits, pour soutenir des victimes de guerre ou pour contourner des sanctions internationales. Les chercheurs ont pu observer des phénomènes similaires lors de l’invasion de l’Ukraine par la Russie : un fonds de soutien à l’Ukraine en bitcoin a été déployé, et de nombreux observateurs ont craint que la Russie emploie la blockchain pour échapper aux sanctions.

Si vous avez aimé cet article, vous aimerez les suivants : ne les manquez pas en vous abonnant à Numerama sur Google News.