Le réseau social TikTok permet de republier des vidéos. Ces dernières sont alors partagées à vos abonnés, qui peuvent les voir au milieu de leur contenu habituel. Il est également possible d’annuler une republication : voilà les étapes à suivre.

Sur TikTok, il est possible de republier des vidéos. Exactement comme pour un retweet, une republication sur TikTok vous permet de partager à vos abonnés la vidéo en question, sans qu’elle soit changée. Les repartages permettent d’augmenter la portée des vidéos, et vous aident à les faire découvrir à vos abonnés et à vos proches.

Mais que faire si vous avez republié une vidéo par erreur ? Ou si vous ne voulez finalement plus partager un contenu en particulier ? Pas de crainte : il existe une fonctionnalité pour supprimer les republications.

C’est quoi, une republication sur TikTok ?

Les republications TikTok fonctionnent comme les retweets sur X (anciennement Twitter). Si vous avez regardé une vidéo qui vous a plu, vous pouvez choisir de la republier : la vidéo va alors être partagée à vos abonnés, et elle pourra apparaître dans leur page Pour Toi (la fameuse For You page). Vos abonnés auront plus de chance de tomber sur le contenu que vous avez repartagé.

La fonctionnalité permet donc d’augmenter la viralité des vidéos : plus une vidéo est repartagée, plus elle a de chance d’être vue, et donc d’être mise en avant par l’algorithme. Le nombre de republications d’une vidéo est de plus certainement pris en compte par le réseau social pour savoir quels contenus promouvoir.

Pour savoir comment republier une vidéo sur TikTok, consultez notre guide.

Les vidéos repartagées ne sont pas modifiées — contrairement à ce qui se fait sur X, vous ne pouvez pas ajouter de commentaire ou de photo.

Vos abonnés et les personnes ayant accès à votre profil peuvent regarder les vidéos que vous avez repartagées. Elles n’apparaissent pas sur l’onglet principal sur votre profil, mais elles sont visibles dans un onglet dédié : lorsque vous êtes sur votre page de profil, il se trouve au milieu de l’écran, et a la même icône que l’option « Republier » : deux flèches qui tournoient.

Comment supprimer une republication TikTok ?

Pour supprimer une republication sur TikTok, les étapes à suivre sont très simples.

Ouvrez l’application TikTok, et allez sur votre profil. Une fois dessus, cliquez sur l’icône centrale, symbolisée par deux flèches tournoyantes. Il s’agit de l’onglet dédié aux republications.

Une fois dans l’onglet, vous verrez toutes les vidéos que vous avez republiées. Cliquez sur celle dont vous voulez annuler le repartage.

Les étapes à suivre pour supprimer une republication TikTok. // Source : Capture d’écran Numerama

Une fois sur la vidéo, cliquez sur le bouton en forme de flèche vers la droite, qui se situe en bas à droite de l’écran. Le menu des options de partage de la vidéo s’ouvrira.

Dans le menu, cliquez sur le bouton jaune « Supprimer la republication » (qui apparait sur certains téléphones comme « Supprimer la republica »). Il se situe sur la deuxième ligne, tout à gauche. La republication est désormais annulée.

Les étapes pour annuler une republications sur TikTok. // Source : Capture d’écran Numerama

