[Deal du jour] JBL possède une large gamme d’enceintes nomades, dont la Charge Essential, un modèle puissant et robuste. Son excellente autonomie en fait une enceinte parfaite pour vous accompagner en extérieur. Elle est en promotion pendant les French Days.

C’est quoi, la promotion French Days sur cette enceinte JBL ?

La JBL Charge Essential est habituellement vendue autour de 120 €. Pour les French Days, elle est proposée sur Amazon au prix de 79 €. Retrouvez d’autres modèles dans notre guide des meilleures enceintes connectées de 2023.

C’est quoi, cette enceinte nomade de JBL ?

La JBL Charge Essential possède une forme cylindrique et des dimensions de 213 × 89 × 87 mm. Sa taille n’en fait pas une enceinte encombrante, mais son poids de 770 g peut tout de même être un problème si vous n’avez rien pour la transporter. Elle trouvera toutefois sa place facilement dans un sac sans trop prendre de place. Sa conception est robuste avec son matériau en tissus durable et son boîtier en caoutchouc, elle est prévue pour durer dans le temps. Elle est de plus certifiée IPX7 et résiste aux éclaboussures et à une immersion jusqu’à 1 mètre de profondeur.

Même si son design n’a rien d’original, la Charge Essential est bien pensée et possède une bonne ergonomie. Des boutons physiques sont présents sur la partie supérieure. Vous pourrez allumer et éteindre l’enceinte, et contrôler le volume ou l’appairage. Des commandes basiques certes, mais suffisantes. Notez que la Charge Essential est équipée d’une batterie externe de 6 000 mAh, qui permet de recharger votre smartphone ou tablette, via un port USB.

La JBL Charge Essential est une enceinte discrète // Source : JBL

Est-ce que la Charge Essential est une bonne affaire à ce prix ?

Pour comparaison, la JBL Charge Essential 2 est actuellement au prix de 127,85 €, et n’apporte pas beaucoup de nouveauté par rapport à la première version. Le modèle Charge Essential est donc une excellente affaire à moins de 80 €. Niveau audio, elle est équipée de deux haut-parleurs, pour une puissance totale de 20 W, qui délivrent un son à 360°. JBL mise comme d’habitude sur les basses, très présentes, mais bien maîtrisées. Le reste a tendance à saturer, surtout avec le volume élevé, et rend certaines pistes peu agréables à écouter. Heureusement, l’ensemble est plutôt équilibré et délivre un son parfait pour une utilisation en extérieur.

L’enceinte de JBL profite d’une bonne autonomie de 20 heures environ. Elle se recharge entièrement en moins de 4 heures.

