Lecture Zen Résumer l'article

[Deal du jour] L’enceinte JBL Boombox 3 est plus imposante qu’une enceinte nomade classique, mais reste transportable. Sa grande taille lui permet surtout de délivrer un son puissant. Elle est en ce moment en promotion.

C’est quoi, la promotion sur cette enceinte JBL ?

La JBL Boombox 3 est normalement vendue 579,99 € sur le site officiel de la marque. Elle est en ce moment proposée sur le site de Conforama au prix de 469,99 €.

Retrouvez d’autres modèles dans notre guide des meilleures enceintes portables.

C’est quoi, cette enceinte de JBL ?

La Boombox 3 est une enceinte de forme cylindrique aux dimensions de 48.2 × 25.7 × 20.0 cm, pour un poids de 6,7 kg. Ce n’est certes pas la plus légère et transportable des enceintes, mais elle dispose toutefois d’un arceau en aluminium pour la déplacer. La fabrication est de qualité, et la poignée comme l’enceinte sont solides. Elle dispose de plus d’une certification IP67 pour résister à la poussière et supporte une immersion temporaire dans l’eau.

Plusieurs boutons physiques sur le dessus de l’enceinte permettent de contrôler la lecture, le volume et l’appairage en Bluetooth 5.3. Vous pourrez aussi connecter deux appareils simultanément grâce au mode Party Boost. Plusieurs enceintes compatibles peuvent aussi se connecter pour créer un son stéréo plus ample. Niveau connectiques, la Boombox 3 embarque un port USB-A pour recharger votre smartphone, ainsi qu’une entrée jack 3,5 mm.

La Boombox 3 est étanche // Source : JBL

Cette enceinte de JBL est-elle une bonne affaire à ce prix ?

C’est une bonne affaire pour une enceinte puissante, si son gabarit ne vous dérange pas, ni son motif. Niveau audio, la Boombox 3 offre un son parfaitement équilibré malgré l’énorme puissance qu’elle délivre. Les graves et les médiums sont précis et les aiguës clarifient l’ensemble. L’ensemble est propre même à fort volume, avec des timbres de voix et des instruments correctement restitués.

L’application JBL Connect, disponible sous iOS et Android, permet d’utiliser l’enceinte comme assistant vocal, via Google Assistant ou Siri d’Apple. Vous pourrez aussi consulter l’autonomie restante. La batterie tiendra d’ailleurs une bonne journée entière d’utilisation, en fonction du volume d’écoute.

C'est sûr : vous payez votre forfait mobile trop cher Quel est le meilleur forfait mobile 4G ou 5G ? Notre comparateur des offres du moment Comparateur forfait mobile sans engagement

Vous avez lu 0 articles sur Numerama ce mois-ci Il y a une bonne raison de ne pas s'abonner à Numerama+ Tout le monde n'a pas les moyens de payer pour l'information.

C'est pourquoi nous maintenons notre journalisme ouvert à tous. Mais si vous le pouvez,

voici trois bonnes raisons de soutenir notre travail : 1 Numerama+ contribue à offrir une expérience gratuite à tous les lecteurs de Numerama .

2 Vous profiterez d'une lecture sans publicité , de nombreuses fonctions avancées de lecture et des contenus exclusifs .

3 Aider Numerama dans sa mission : comprendre le présent pour anticiper l'avenir. Si vous croyez en un web gratuit et à une information de qualité accessible au plus grand nombre, rejoignez Numerama+. S'abonner à Numerama+

Si vous avez aimé cet article, vous aimerez les suivants : ne les manquez pas en vous abonnant à Numerama sur Google News.