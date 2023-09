[Deal du Jour] Pour les French Days la manette officielle Xbox Series X et Series S profite d’une belle réduction. Son excellente prise en main, ses boutons parfaitement intégrés et ses très bonnes gâchettes en font une des meilleures manettes pour le gaming. La Series S quant à elle bénéficie d’une offre intéressante.

C’est quoi, la promotion sur la manette Xbox Series ?

Vendue habituellement 59,99 €, la manette pour Xbox Series, modèle blanc, est actuellement proposée sur La Fnac au prix de 47,99 €.

Et si vous souhaitez faire d’une pierre deux coups, la Fnac propose en ce moment une offre sur la Series S. La console 100 % digitale est au prix de 269,99 € au lieu de 299,99 €, avec le EA Sports FC 24 édition ultimate en version digitale offert. Il suffit de rajouter ce dernier, d’une valeur de 109,99 €, dans votre panier, pour voir le recevoir gratuitement.

👉 Retrouvez les meilleures offres des French Days 2023

C’est quoi, cette manette Xbox Series ?

La forme et l’ergonomie de la manette sans fil Xbox Series sont adaptées à la plupart des mains, contrairement aux anciennes manettes de Microsoft, plus massives. Son poids de moins de 550 g, ainsi que le placement des boutons font de cette manette un des meilleurs pads du marché. La surface antidérapante, également présente au dos, offre une grande adhérence, et une excellente prise en main. Les gâchettes offrent un bon retour de force et, comme les boutons de tranche, sont dotés de grips texturés pour une meilleure adhérence des doigts. La croix directionnelle, maintenant un D-pad circulaire en creux, accompagne mieux les mouvements du pouce et se dote d’un clic qui rend la sensation d’appui agréable.

Comme chez Sony, la manette Xbox Series accueille un bouton de partage en son centre. Vous pourrez capturer des photos ou une séquence de votre partie de Starfield en cours de jeu, et les partager sur les réseaux sociaux. Vous pourrez aussi jouer sur PC, smartphones et tablettes Android et Apple, en la connectant simplement en filaire, ou via le Bluetooth. L’appairage est rapide et en cas de doute, vous pouvez consulter la page dédiée sur le site de Microsoft. Malheureusement, Microsoft ne fournit pas de batterie avec sa manette, qui fonctionne encore avec deux piles alcalines AA/LR6, ou des piles rechargeables. Il est toutefois possible d’acheter une batterie rechargeable séparément.

La manette existe aussi en noire // Source : Numerama

La manette et la console Xbox Series S valent-elles le coup pour les French Days ?

C’est un très bon prix pour un excellent pad, et une bonne console. La Series S est moins puissante que la Series X, qui elle est dotée d’un lecteur de disques, mais elle est aussi plus compacte. Elle est dotée d’un processeur de 4 TFlops, 10 Go de RAM et d’un disque SSD de 512 Go de stockage.

La Xbox Series S est une console 100 % téléchargements. Cette Xbox Series S se destine avant tout à des joueuses et des joueurs qui ne souhaitent pas spécialement conserver leurs jeux dans la console. Si vous ne jouez qu’occasionnellement, l’espace de stockage ainsi que le 100 % dématérialisé de la console ne sont pas vraiment un problème, et la Series S gagne facilement le titre de console la plus abordable du marché.

Pour aller plus loin avec les French Days

👉 Découvrez nos 5 astuces pour ne pas se faire avoir pendant les French Days

👉 Retrouvez notre sélection de téléviseurs en promotion pour les French Days

C'est sûr : vous payez votre forfait 4G trop cher Votre prochain forfait mobile 4G ou 5G sans engagement est dans ce guide Comparateur forfait mobile sans engagement

Le futur de Numerama arrive bientôt ! Mais avant ça, on a besoin de vous. Vous avez 3 minutes ? Répondez à notre enquête

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.