Depuis 2019, Facebook utilisait un logo avec un bleu dégradé. Le réseau social vient de l’abandonner pour un bleu foncé uniforme, ainsi qu’une nouvelle police d’écriture.

Le 20 septembre 2023 est un jour important pour l’histoire des réseaux sociaux : Facebook a changé de bleu. Oui, vous avez bien lu, la plateforme aux 2 milliards d’utilisateurs quotidiens a décidé de rendre son logo plus foncé. Un séisme pour la Silicon Valley !

On vous rassure, l’introduction de cet article est à lire au second degré. Meta a bel et bien annoncé une « refonte de son identité de marque », mais le nouveau logo de Facebook s’apparente surtout à une modernisation de l’existant. Nous sommes loin de la transformation de Twitter en X, qui avait créé plusieurs polémiques. Toujours est-il que, sur le papier, Facebook a bel et bien changé d’identité pour la première fois depuis 2019.

L’histoire des logos Facebook en une image. De 2005 à 2023. // Source : Numerama

Il n’y a pas que le logo qui change

Dans un billet de blog, les équipes design de Facebook présentent fièrement leur nouvelle identité visuelle. Le bleu est devenu plus foncé et le dégradé du logo précédent a été remplacé par une couleur unique, mais Facebook ne s’arrête pas là.

Facebook dit avoir voulu concevoir un logo « plus audacieux, électrique et durable ». Son objectif était de le rendre « distinctif », pour que les utilisateurs remarquent le changement.

Sur son site, Facebook montre les évolutions du logo. // Source : Facebook Design

Parmi les autres changements de la nouvelle identité visuelle de Facebook : la police Facebook Sans, utilisée par la plateforme, propose des lettres différentes. La courbure du F est plus arrondie, la barre a été raccourcie et son angle à droite est plus prononcé. Oui, c’est léger, mais Facebook a vraiment été pointilleux.

« Nous voulions que le nouveau logo soit à la fois familier, dynamique, soigné et élégant. Ces changements subtils mais significatifs nous ont permis d’atteindre un équilibre optique avec un sentiment de mouvement vers l’avant » annonce fièrement Dave N, le directeur du design de Facebook.

Les nouvelles couleurs de Facebook. // Source : Facebook Design

Le nouveau logo de Facebook s’accompagne aussi d’une nouvelle palette de couleurs, de nouveaux emojis et de nouvelles icônes. Il est déjà en cours de déploiement, grâce à des mises à jour de l’application et du site.