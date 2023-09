[Deal du jour] Bouygues lance une offre appelée Pack Bbox gaming, qui comme son nom l’indique, est destinée aux joueuses et aux joueurs. Elle vous permet de bénéficier d’une bonne réduction sur les Xbox Series, si toutefois vous prenez un abonnement à la fibre Bbox.

C’est quoi, l’offre de Bouygues avec la Xbox Series X à moins de 200 € et la Series S à 1 € ?

Le pack Bbox Gaming vous permet de vous procurer la Xbox Series X au prix de 199 €, au lieu de 549,99 € habituellement. Pour profiter de ce prix, il faut vous abonner à l’une des deux box internet fibre proposées par Bouygues :

La fibre Bbox must gaming, au prix de 41,99 € par mois, avec un engagement de deux ans. Vous pourrez résilier au bout de ces deux années.

L’offre supérieure Bbox ultym gaming, au prix de 50,99 € par mois pendant deux ans.

Notez que l’offre de Bouygues est aussi disponible avec la Xbox Series S, le modèle 100 % digital. La console de Microsoft vous revient à 1 € seulement. Enfin, trois mois au Microsoft Game Pass sont aussi offerts avec les deux consoles, soit une économie de presque 30 €.

C’est quoi, la Xbox Series ?

La console de Microsoft se décline en deux versions, la Series S 100 % digitale, et la Series X sa grande sœur, plus puissante et dotée d’un lecteur de disques. Cette dernière est massive, mais en a dans le ventre. Elle embarque un processeur de 12 TFlops et 16 Go de RAM (contre 4 TFlops et 10 Go pour le modèle S). Limitée depuis sa sortie à 512 Go de stockage, la Series S s’accompagne maintenant d’un disque SSD de 1 To, comme son ainée. En dehors de la différence de résolution, vraie 4K pour le modèle X et 1 440p pour la Series S, les consoles sont strictement identiques, avec une fréquence d’image similaire entre 60 Hz et 120 Hz.

Le Xbox Game Pass, en plus d’être une excellente alternative idéale à l’augmentation du prix des jeux, offre un accès illimité à une grande bibliothèque de titres. Le récent Starfield, qui est sans doute le jeu qui vous fait réfléchir à l’achat d’une Xbox, est d’ailleurs jouable gratuitement si vous possédez un abonnement au Game Pass. Microsoft ajoute régulièrement de nouveaux titres au catalogue. Après l’augmentation des tarifs du Game Pass, les trois mois offerts avec l’offre de Bouygues sont bienvenus. Ils vous permettront de bien vous amuser sur le nouveau jeu des studios Bethesda, et de découvrir, pourquoi pas, des pépites indépendantes.

La nouvelle Xbox Series S adopte le même coloris que sa grande soeur // Source : Microsoft

Est-ce que cette offre BBox/Xbox est une bonne affaire ?

Après des résultats décevants chez Microsoft, les ventes de Xbox Series ont augmenté avec l’arrivée de Starfield, et ce n’est pas ce pack de Bouygues qui va causer du tort au chiffre d’affaires. L’offre Bbox est intéressante si vous aviez l’intention de vous procurer une Xbox, et si, par la même occasion, vous souhaitiez changer ou passer à la fibre. L’engagement de deux ans peut rebuter, mais à 41,99 € par mois pour une Bbox must complète, ce n’est guère plus cher que d’autres opérateurs à la proposition équivalente.

L’offre Bbox Must offre une connexion fibre optique jusqu’à 1 Go/s en téléchargement et 700 Mo/s en envoi, en Wi-Fi 6. C’est un excellent débit au quotidien qui vous permet de surfer en haut débit ou regarder du contenu vidéo dans une excellente qualité, via les plateformes de SVOD. Elle est accompagnée du décodeur TV 4K qui tourne sous Android TV, et de 128 Go de stockage pour enregistrer plus de 100 h de contenu. L’offre propose aussi bien sûr la téléphonie fixe avec appels illimités vers les fixes en France et plus de 110 pays. En ce moment, six mois aux plateformes de streaming Amazon Prime Vidéo et Universal+ sont offerts avec l’abonnement. Après cette période, ils passeront respectivement à 6,99 € par mois et 5,99 € par mois, mais vous pourrez résilier.

L’offre Bbox Ultym, à 50,99 € par mois, propose jusqu’à 2 Go/s en téléchargement et 900 Mo/s en envoi, en Wi-Fi 6. En plus de Prime Vidéo et Universal+, six mois à Disney+ sont offerts.

