Le mois de septembre démarre sur les chapeaux de roue pour les abonnés du Xbox Game Pass, avec la disponibilité immédiate de Starfield. Plus tard, il y aura aussi Lies of P.

Ne serait-ce pas le mois le plus important pour le Xbox Game Pass ? Septembre signe en effet l’arrivée de Starfield, et les abonnés peuvent d’ores et déjà en profiter grâce à la politique éditoriale de Microsoft. Et il n’y aura pas que le RPG de Bethesda à découvrir ces prochaines semaines. N’oubliez pas de jouer au chef-d’œuvre Gris, en attendant le prometteur Lies of P.

Xbox Game Pass en septembre 2023 // Source : Microsoft

Le Xbox Game Pass est proposé à travers plusieurs formules : Xbox, PC ou Ultimate (Xbox + PC + cloud). On peut s’abonner pour un mois (à partir de 12,99 € ), trois mois (à partir de 29,99 €) ou encore six mois (à partir de 59,99 €). Attention, les tarifs de l’abonnement ont augmenté.

Les nouveaux jeux du Xbox Game Pass en septembre 2023

5 septembre : Gris (Cloud, Console, et PC)

Gris est un jeu magnifique qui traite de la thématique du deuil avec une bande son envoûtante et une direction artistique à tomber. Y jouer, c’est forcément y succomber.

6 septembre : Starfield (Cloud, PC, et Xbox Series X|S)

Doit-on encore présenter Starfield ? C’est l’événement du mois, voire de la fin d’année pour la marque Xbox. Comme toutes les exclusivités de Microsoft, il est disponible dès son jour de sortie dans le Xbox Game Pass. On lui a mis un joli 8 sur 10.

14 septembre : Solar Ash (Cloud, Console, et PC)

Au cœur d’un paysage de rêve surréaliste rempli de ruines abandonnées depuis longtemps par de grandes civilisations passées, vous incarnez Rei, une Voidrunner déterminée à ne reculer devant rien pour empêcher que sa planète ne devienne la proie de l’Ultravoid et de sa faim éternelle.

19 septembre : Lies of P (Cloud, Console, et PC)

Héritier des Dark Souls, Lies of P séduite d’emblée par son ambiance. Dans un univers sombre, on incarnera Pinocchio dans une relecture qui s’annonce difficile et palpitante. Les développeurs ont même pensé à la mécanique du mensonge. Possiblement un autre temps fort de septembre.

Ils quittent le Xbox Game Pass le 15 septembre 2023

Amazing Cultivation Simulator (PC)

Aragami 2 (Cloud, Console, et PC)

Danganronpa V3: Killing Harmony Anniversary Edition (Cloud, Console, et PC)

DC League of Super-Pets: The Adventure of Krypto and Ace (Cloud, Console, et PC)

Fuga: Melodies of Steel (Cloud, Console, et PC)

Metal Hellsinger (Cloud, Console, et PC)

Sid Meier’s Civilization 6 (Cloud, Console, et PC)

Tainted Grail: Conquest (Cloud, Console, et PC)

Train Sim World 3 (Cloud, Console, et PC)

