Gemini pour Workspace parle enfin français ! Depuis le 21 novembre, Google propose aux utilisateurs francophones de Gmail, Drive, Docs et Sheets d’interagir avec leurs documents et messages grâce à l’IA, désormais capable de lire leurs données. La nouveauté est pour l’instant réservée à certains comptes, mais sera un jour généralisée.

Tous les matins, lorsqu’ils arrivent au bureau, certains salariés ont sans doute des visions d’horreur. Un « 73 mails non lus » ne fait jamais plaisir et, dans certains cas, peut mobiliser un temps colossal. Il faut d’abord isoler les messages importants, puis rattraper les conversations de groupe et répondre quand nécessaire. Un temps parfois perdu pour des tâches inutiles, mais qui est incontournable.

Avec la nouvelle version de Gmail pour les professionnels, Google tente d’adresser ce problème. Après plusieurs mois de test aux États-Unis, qui ont vu 100 000 entreprises adopter l’IA générative, le géant du web lance le 21 novembre « Gemini pour Google Workspace » en France et dans d’autres pays (le français, l’allemand, l’italien, le japonais, le coréen, le portugais et l’espagnol sont au programme). Au programme : un chatbot accessible dans ses outils pro, qui est capable de vous aider dans votre travail.

Quid du grand public ? Qu’il se rassure, il est aussi éligible aux nouveautés de la suite Google.

Le panneau latéral Gemini va transformer les services Google

Reprenons l’exemple de nos salariés débordés par les mails. Avec le panneau latéral Gemini, qui prend la forme d’une conversation à droite de l’écran, leur quotidien pourrait bien être chamboulé.

En arrivant le matin, un salarié pourrait prendre le réflexe d’écrire à Gemini « isole mes mails importants ». Gemini lirait alors le contenu des 73 mails en attente et ne garderait que les plus importants — pour lui. Ensuite, il pourrait lui demander « fais moi un résumé de la conversation avec l’équipe ». Gemini analyserait alors une conversation et indiquerait ce que chaque interlocuteur dit. Ensuite, il pourrait ajouter « qu’est-ce que l’on attend de moi ? », puis demander « génère-moi un brouillon de réponse pour dire que je suis partant pour la réunion de 14 heures ». Tout serait automatisé, sans avoir besoin de lire l’intégralité des mails.

Le panneau latéral Gemini s’affiche à droite de l’écran. // Source : Google

Autres exemples mis en avant par Google : la génération d’un texte dans Google Docs à partir de notes. Il suffit de demander au menu latéral Gemini d’aller lire ses mails, puis de rédiger un plan pour un futur document. La force de Gemini pour Workplace est qu’il a accès à tous les fichiers stockés dans le Google Drive d’un collaborateur, ce qui n’en fait donc pas un chatbot générique à la ChatGPT ou Perplexity. Les réponses sont adaptées à l’activité réelle et Google indique que les données d’un compte ne sont pas utilisées pour entraîner son IA. Gemini peut aussi corriger l’orthographe et la grammaire d’un texte, ou consulter l’agenda pour indiquer d’éventuelles incompatibilités.

Aujourd’hui, l’intelligence artificielle de Google peut créer des documents texte et des tableurs. Elle pourra prochainement créer des présentations, générer des images et résumer des conférences Google Meet, des fonctions exclusives à l’anglais pour l’instant.

Google va aussi permettre aux entreprises de créer ce qu’il appelle des « Gems » (son concurrent des GPTs d’OpenAI). Il s’agit de micro-conversations partageables à tous les salariés d’un groupe pour poser des questions spécifiques sur un sujet. Un Gem « RH » pourrait répondre aux questions sur le salaire et les congés, un Gem « règlement » pourrait indiquer la politique des bureaux sur les animaux, un Gem « planning » pourrait gérer les disponibilités d’une équipe… Chaque entreprise peut ainsi créer ses propres chatbots entraînés pour répondre à des questions spécifiques.

Dans Google Docs, Gemini peut écrire à votre place ou modifier des paragraphes selon des demandes précises. // Source : Google

Pour accéder à Gemini pour Workplace, les entreprises devront payer plus.

En plus de l’abonnement Workplace habituel, qui permet à une société d’équiper ses salariés d’un espace de stockage et des outils collaboratifs de Google, l’abonnement IA nécessite un supplément de 20 euros par mois et par utilisateur en version Business (avec 1 000 requêtes par mois) et de 30 euros par mois en version Enterprise, avec toutes les fonctions en avant-première. Les entreprises peuvent demander des essais gratuits ou n’équiper qu’une partie de leurs employés afin d’évaluer l’impact sur leur activité.

Gemini débarque aussi sur Gmail et la Google Suite du grand public, mais il faut payer

Pourquoi faire payer l’intégration de Gemini dans les services Google ?

Interrogée par Numerama, l’entreprise reconnaît qu’un tel service coûte beaucoup d’argent (l’IA générative est consommatrice de ressources) et qu’elle ne pourrait pas le déployer plus largement aujourd’hui. Google espère réussir à baisser les coûts à l’avenir pour le déployer partout, mais il faudra attendre encore quelques mois.

C’est aussi pour le géant du web un moyen de proposer un abonnement plus cher, avec pour promesse un gain de temps pour les entreprises. Selon ses études, les employés avec Gemini lui parleraient 105 minutes par semaine, alors que de plus en plus d’entreprises souhaiteraient « prendre le train de l’IA ».

Le panneau latéral suggère des choses à faire en fonction du contenu à l’écran. // Source : Numerama

En attendant, il est possible de tester le panneau latéral Gemini sans être une entreprise.

Google ajoute la nouveauté à son abonnement Google One AI Premium, à 22 euros par mois, qui permet d’accéder aux derniers modèles Gemini Advanced et à 2 To de stockage. Les abonnés au service ont accès aux mêmes fonctions que les clients pro, en attendant un déploiement plus large à l’avenir. Il est probable que, d’ici la prochaine Google I/O en mai 2025, le géant du web rende son service utilisable par un plus grand nombre d’utilisateurs. Le chatbot Gemini est déjà gratuit.

