Apple devrait en terminer avec la commercialisation de coques en cuir pour la sortie de l’iPhone 15, afin de se tourner vers des matériaux végans. Un choix déjà vu dans le secteur automobile, qu’on ne regrettera pas au regard de la qualité desdites coques.

Pour accompagner la sortie de ses nouvelles gammes d’iPhone, Apple commercialise toujours plusieurs accessoires. Les coques font bien évidemment partie des incontournables, avec deux modèles au choix : un en cuir (à 69 €), l’autre en silicone (à 59 €). Mais, un changement serait attendu pour les iPhone 15. Comme l’indique 9TO5Mac dans un article publié le 17 août 2023, la firme de Cupertino arrêterait de vendre des protections en cuir dès cette année.

Le média corrobore plusieurs autres sons de cloche similaires, ce qui devrait confirmer le passage à un autre matériau, peut-être végan. On s’attend à ce qu’Apple continue de consolider son positionnement fondé sur plus de responsabilité vis-à-vis de l’environnement. La production de cuir pollue, comme le rappelle cette étude parue en juillet 2021. Il ne faut pas occulter non plus les questions liées à la maltraitance animale, ce que ne manque jamais de souligner la PETA.

Bientôt des coques végans pour iPhone ?

Si Apple se met à vendre des coques officielles vegan, alors la multinationale ne ferait que suivre une tendance déjà très populaire au sien du secteur automobile. Tesla a supprimé le cuir d’origine animale depuis plusieurs années, Mercedes utilise aussi du cuir synthétique tandis que Volvo utilise de plus en plus de matériaux recyclés pour ses sièges. On attend quand même de voir la solution qui serait privilégiée par Apple et, surtout, l’impact sur le prix de vente. L’entreprise pourrait très bien surfacturer un éventuel argument végan.

Regrettera-t-on les coques en cuir conçues par Apple ? Non. J’ai moi-même fait l’acquisition de l’une d’entre elles pour protéger mon iPhone 14 Pro et, au bout de quelques mois, elle ne ressemble déjà plus à rien.

La preuve avec cette photo :

Coque iPhone en cuir. // Source : Maxime Claudel pour Numerama

Apple précise que « le cuir est un matériau naturel qui se patine au fil du temps et sur lequel peuvent apparaître des plis et des marques, comme sur une ceinture en cuir ». Je n’ai jamais eu une ceinture aussi abimée que cette coque, malgré une utilisation journalière également. D’autres produits en cuir d’Apple essuient le même défaut de durabilité douteuse : le porte-cartes MagSafe ou encore le bracelet pour Apple Watch (tout de même vendu 149 €).

Bracelet Apple Watch Porte-cartes MagSafe

Le fait est que le cuir d’Apple marque trop et, surtout, trop vite. On espère que le futur matériau sera plus résistant et satisfaisant.

Vous voulez tout savoir sur la mobilité de demain, des voitures électriques aux VAE ? Abonnez-vous dès maintenant à notre newsletter Watt Else !