[Deal du jour] Alors que la 4K n’a pas encore investi tous les foyers, Samsung propose déjà des téléviseurs 8K, à des prix relativement élevés. C’est le cas de ce modèle QN700B, et de sa dalle Neo QLED. Heureusement, son prix en baisse le rend plus abordable.

C’est quoi, la promotion sur ce téléviseur 8K de Samsung ?

Régulièrement vendu autour de 1 300 €, le téléviseur Neo QLED 8K de Samsung, modèle 55 pouces, profite de temps à autre de bonnes promotions. Il est actuellement proposé au prix de 799,99 € sur Cdiscount.

C’est quoi, ce téléviseur 8K ?

Le téléviseur 55QN700B possède un design épuré qui mise sur l’immersion, avec des bordures fines qui laissent respirer la dalle. Cette dernière, d’une taille de 55 pouces, soit une diagonale de 138 cm, offre une définition 8K de 7 680 × 4 320 pixels. La technologie Neo QLED cache une simple dalle QLED, rétroéclairée via des Mini LED. Elle offre un contraste et une luminosité mieux maîtrisés, ainsi que plus de détails, par une meilleure gestion du rétroéclairage. Surtout un argument marketing, cet écran estampillé Neo QLED propose toutefois une qualité d’image incroyable.

Le 55QN700B est compatible HDR10 et HDR10+, mais pas de Dolby Vision à l’horizon. Une hérésie de la part de Samsung tant le Dolby Vision est un format parfaitement adapté à la 8K. Heureusement, les cinéphiles pourront profiter du mode HDR10+, qui n’est pas loin en termes de qualité. Le processeur Quantum 8K présent se charge d’upscaler les images 4K en 8K. Niveau audio, le Dolby Atmos pousse au maximum le potentiel des deux haut-parleurs du téléviseur, qui ne seront pas suffisants pour profiter pleinement d’un son à sa juste valeur.

Le QN700B adapte sa luminosité à lumière ambiante // Source : Samsung

Est-ce que ce téléviseur 8K de Samsung vaut le coup en promotion ?

Moins de 800 € pour du QLED 8K 55 pouces, c’est une excellente affaire. Vous pouvez regarder d’autres modèles et marques de téléviseurs dans notre guide des meilleurs téléviseurs 4K de 2023, et ainsi situer le 55QN700B. Configuré en 4K, le téléviseur de Samsung profite d’un taux de rafraîchissement à 120 Hz. Branchées en HDMI 2.1, vos consoles PS5 et Xbox Series seront exploitées à leur plein potentiel, avec des images fluides et sans déchirure d’écran.

TizenOS habille le téléviseur, avec une interface simple et intuitive. La navigation dans les menus est ergonomique, et des contenus sont proposés selon vos habitudes de visionnage. Vous y retrouverez bien sûr toutes vos applications classiques de SVOD. Google Assistant, et Alexa d’Amazon sont aussi présents. Enfin, le téléviseur est compatible Wi-Fi 5 et Bluetooth 5.2.

