[Deal du jour] Alors que les WF-1000XM5 sortent et deviennent la nouvelle référence d’écouteurs de Sony, les 1000XM4 sont en promotion pour les soldes. Des écouteurs toujours excellents, surtout à moins de 180 €.

C’est quoi, cette promotion sur les WF-1000XM4 ?

Les écouteurs Sony WF-1000XM4 sont habituellement vendus entre 200 € et 250 €. Pour les soldes, ils sont en ce moment proposés au prix de 199,99 € sur Boulanger. Et avec le code AUDIO10 à rentrer dans le panier, ils bénéficient en plus de 20 € de réduction supplémentaire, et passent à 179,99 €.

C’est quoi, ces écouteurs sans fil de Sony ?

Les écouteurs WF-1000XM4 possèdent un design réussi et fonctionnel, dotés d’excellentes finitions et d’un style premium. Les oreillettes de forme circulaire sont simples et discrètes, et se maintiennent correctement dans le conduit auditif. Même si vous pouvez courir pour attraper votre bus sans risquer de les perdre, ils ne sont malgré tout pas spécialement adaptés à la pratique sportive, car assez imposants une fois logés dans l’oreille. Ils s’accompagnent de trois embouts S, M et L et d’un outil présent sur l’application, pour vérifier si les écouteurs sont bien insérés dans les oreilles.

Les WF-1000XM4 offrent un son chaleureux, pourvu de basses amples. Les pistes sonores sont riches en détail, avec des instruments et des timbres de voix qui sonnent juste. Bien que les médiums se fassent trop discrets sur certaines pistes, l’ensemble est harmonieux et détaillé. La réduction de bruit active est efficace et les écouteurs de Sony isolent presque complètement du bruit extérieur. Pour celles et ceux allergiques à l’isolation des écouteurs, le mode transparence laisse, au contraire, passer les bruits ambiants pour vous garder conscient de votre environnement, sans dénaturer l’audio.

Les écouteurs Sony WF-1000XM4 dans leur boîtier // Source : Maxime Claudel pour Numerama

Est-ce que les WF-1000XM4 sont une bonne affaire en soldes ?

À ce prix, c’est une excellente affaire, même avec la sortie des 1000XM5. Si le confort et l’audio sont importants dans le choix de vos écouteurs, consultez notre guide des meilleurs écouteurs sans fil en 2023 pour situer les WF-1000WM4. L’application dédiée Headphones Connect, disponible sur Android et iOS, accompagne les écouteurs. Elle permet de les appairer à votre smartphone, propose un égaliseur très pratique pour peaufiner le son selon vos goûts, et vous laisse aussi gérer la réduction de bruit, ou les raccourcis des surfaces tactiles présentes sur les oreillettes.

Niveau autonomie, comptez environ 8 h de batterie en une seule charge, et 24 h avec le boîtier. Ce dernier est compatible avec la charge sans fil et aborde un indicateur lumineux qui indique l’état de la batterie.

