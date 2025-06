Lecture Zen Résumer l'article

Lors d’une audition mi-juin 2025 à l’Assemblée nationale, le ministre des Armées Sébastien Lecornu a évoqué le « saut très important à venir sur les armes à énergie dirigée » et plaidé pour une prise de risque plus importante en France sur ce dossier. Avec, en ligne de mire, les lasers.

L’armée française est-elle à la veille de prendre des risques particuliers pour progresser rapidement sur les lasers à des fins militaires ? C’est en tout cas le souhait exprimé par le ministre des Armées, Sébastien Lecornu, lors de sa récente audition devant les membres de la commission de la défense, le 14 juin 2025, à l’Assemblée nationale.

Durant cet échange, dédié essentiellement aux perspectives d’adaptation de l’outil de défense français, le ministre a souligné l’enjeu de certaines « briques technologiques » qui doivent davantage « intéresser » les politiques militaires et les industriels, et les « mobiliser » — même si elles sont déjà pour partie prises en compte dans des programmes plus vastes.

Sébastien Lecornu lors de l’audition. // Source : Assemblée nationale

Outre les enjeux autour des technologiques quantiques, pour lesquels le ministre s’est déjà exprimé et a annoncé un plan soutenu par une enveloppe de 250 millions d’euros, d’autres perspectives ont été avancées. La furtivité et l’hyper-vélocité (pour les avions et les missiles), et par ailleurs les drones, massivement employés sur les champs de bataille modernes.

« Un saut très important à venir »

Vos données méritent d’être mieux protégées. Les escroqueries, les virus et les ransomwares ne sont plus une fatalité. Protégez votre vie privée et vos données personnelles avec Bitdefender et profitez de votre vie numérique en toute sérénité.

Si l’intelligence artificielle n’a pas été mentionnée dans cette courte liste, le ministre a en revanche averti : il y a « un saut très important à venir sur les armes à énergie dirigée », aussi bien sur le champ de bataille que dans l’espace. En la matière, d’ailleurs, Sébastien Lecornu a laissé entendre que de futures annonces pourraient advenir.

Derrière ce vocable particulier se cache une gamme d’armes spécifiques. Les plus connues sont les lasers, qui peuvent aveugler ou détruire des cibles, en fonction de l’intensité du rayon et de la durée du tir. Mais on y inclut aussi les armes à micro-ondes ou bien les armes sonores — comme des canons à son déjà utilisés contre des manifestants dans certains pays.

Le système DragonFire. // Source : MBDA

S’il n’a pas développé son propos, dans la mesure où l’audition portait sur d’autres problématiques de la défense, le ministre a cependant appelé à plus d’audace dans ce domaine. « Je souhaite que quelques risques puissent être pris sur des programmes à venir en la matière », a-t-il dit, ajoutant que cela pourrait aussi concerner les programmes en cours.

Un appel qui a été été réitéré dans une tribune publiée le 15 juin dans les colonnes du Figaro, dédiée à la politique spatiale française, et signée avec ses collègues Éric Lombard (économie), Marc Ferracci (industrie et énergie) et Philippe Baptiste (recherche). Car cette politique spatiale française a aussi des répercussions sur les forces armées françaises.

Des armes pour cibler des drones ou des satellites

Parmi toutes les armes à énergie dirigée, les lasers tiennent le haut du pavé. Ces rayons sont considérés comme extrêmement pertinents pour détruire des drones, et sans dépenser des fortunes. Les missiles coûtent en effet très chers, surtout en comparaison d’aéronefs sans pilote très bon marché. Ainsi, la France regarde pour équiper ses frégates, par exemple.

Ces lasers viennent en outre en complément d’autres systèmes de défense, sans les remplacer. On le voit d’ailleurs en Israël, dans le cadre du dispositif Dôme de fer. En plus des intercepteurs classiques pour abattre des obus, missiles ou roquettes, des lasers (programme Iron Beam) sont aussi de plus en plus utilisés, cette fois contre des essaims de drones.

Par ailleurs, les lasers offrent aussi des perspectives intéressantes pour se défendre dans l’espace, depuis les satellites eux-mêmes ou même depuis le sol — pour les détruire, ou bien pour les aveugler, en visant leur capteur. Ce faisant, une telle approche a le mérite de ne pas générer de débris, à la différence d’une frappe de missile classique.

Pour aller plus loin Après CSO-3, à quoi ressemble le futur des satellites militaires pour la France ?

Découvrez les bonus Numerama+ + rapide, + pratique, + exclusif Zéro publicité, fonctions avancées de lecture, articles résumés par l'I.A, contenus exclusifs et plus encore. Découvrez les nombreux avantages de Numerama+. S'abonner à Numerama+

Vous avez lu 0 articles sur Numerama ce mois-ci Il y a une bonne raison de ne pas s'abonner à Numerama+ Tout le monde n'a pas les moyens de payer pour l'information.

C'est pourquoi nous maintenons notre journalisme ouvert à tous. Mais si vous le pouvez,

voici trois bonnes raisons de soutenir notre travail : 1 Numerama+ contribue à offrir une expérience gratuite à tous les lecteurs de Numerama .

2 Vous profiterez d'une lecture sans publicité , de nombreuses fonctions avancées de lecture et des contenus exclusifs .

3 Aider Numerama dans sa mission : comprendre le présent pour anticiper l'avenir. Si vous croyez en un web gratuit et à une information de qualité accessible au plus grand nombre, rejoignez Numerama+. S'abonner à Numerama+

Toute l'actu tech en un clin d'œil Ajoutez Numerama à votre écran d'accueil et restez connectés au futur ! Installer Numerama