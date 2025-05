Lecture Zen Résumer l'article

[Deal du jour] Si vous recherchez une bonne paire d’écouteurs sans fil, les QC Ultra Earbuds de Bose sont des intraauriculaires qui valent le coup, surtout lorsqu’ils sont presque à moitié prix.

Si vous êtes à la recherche d’écouteurs de qualité, certains constructeurs proposent des modèles de grande qualité, mais à des prix généralement supérieurs à 200 €, comme les AirPods Pro 2. Il faut guetter les promotions pour mettre la main sur du haut de gamme abordable et faire un choix parmi les nombreux modèles qui deviennent intéressants lorsqu’ils sont moins chers. C’est chez Bose que l’on trouve en ce moment une promotion qui vaut le coup, sur les écouteurs QC Ultra Earbuds.

Les écouteurs Bose QuietComfort Ultra Earbuds étaient initialement vendus 349,99 €. Ils sont actuellement disponibles au prix de 169,99 € sur Cdiscount.

C’est quoi, ces écouteurs sans fil de Bose ?

Les QuietComfort Ultra Earbuds sont des écouteurs intra-auriculaires légers et confortables, livrés avec plusieurs paires d’embouts pour optimiser leur placement dans les oreilles. Leur forme et leur poids bien réparti permettent un excellent maintien, et les écouteurs peuvent se porter pendant des sessions de sport. Les écouteurs sont d’ailleurs certifiés IPX4 et résistent aux éclaboussures ou à la transpiration.

Les QC Ultra Earbuds // Source : Bose

Les commandes tactiles présentes sur la surface extérieure de chaque oreillette permettent de contrôler la lecture multimédia, le volume, les appels téléphoniques, le niveau de réduction des bruits ambiants et votre raccourci. L’application Bose Music, disponible sur iOS et Android, permet en effet d’ajouter des raccourcis aux oreillettes. L’appli donne aussi accès à d’autres paramètres, dont la réduction de bruit, la gestion des sources ou encore un égaliseur complet.

À ce prix, ces écouteurs de Bose sont-ils une bonne affaire ?

C’est une bonne affaire à ce prix pour des écouteurs beaux et performants. Les QC Ultra EarBuds possèdent des basses profondes et un son ample et équilibré où même les pistes complexes sonnent justes. Notez que la technologie CustomTune ajuste le son en fonction de vos oreilles lorsque vous mettez les écouteurs. Quant à la réduction de bruit active, les sons extérieurs de manière efficace. Le mode Transparence, à l’inverse, permet de rester attentif à votre environnement.

Niveau autonomie, comptez 6 h d’écoute avec le volume à 70 % et l’ANC activée. Le boîtier ajoute trois charges supplémentaires. Comptez 1 h pour les recharger.

Les points à retenir sur les QC Ultra EarBuds :

Des oreillettes confortables

Une réduction de bruit active performante

Une bonne autonomie avec le boîtier

