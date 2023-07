[Deal du Jour] Le SSD interne 870 QVO de Samsung est en ce moment en promotion pour les soldes d’été. Le modèle avec une capacité de 4 To est à un prix vraiment compétitif.

C’est quoi, la promotion sur le SSD interne de Samsung

Le SSD interne Samsung 870 QVO, d’une capacité de 4 To, était vendu autour de 400 € à sa sortie. Il est en ce moment proposé sur Amazon au prix de 199,99 €.

C’est quoi, le SSD interne 870 QVO de Samsung ?

Le SSD 870 QVO se décline en plusieurs modèles avec différentes capacités de stockage, de 1 To à 8 To. Le SSD ici en promotion, possède 4 To de stockage et convient parfaitement à celles et ceux qui cherchent un SSD interne pour un usage professionnel, ou pour conserver une quantité importante de fichiers. Même si niveau rapport quantité prix, le SSD de Samsung est très compétitif, ne vous attendez pas à des vitesses incroyables. Le cache SLC peut vite saturer et les débits se voient rapidement réduits de moitié.

Néanmoins, les performances de transferts sont bonnes, et les joueuses et les joueurs pourront profiter d’une bonne configuration gaming pour Diablo IV. Le SSD de Samsung permet des chargements et des téléchargements optimisés. Le 870 QVO offre en théorie des vitesses de transfert jusqu’à 560 Mo/s en lecture et 530 Mo/s en écriture. Il s’accompagne de la technologie TurboWrite, qui accélère les vitesses d’écriture. Dans les faits, les performances sont sensiblement similaires à la génération précédente de SSD de la marque coréenne.

L’instalation du Samsung 870 QVO est assez simple // Source : Samsung

Ce SSD interne 8 To de Samsung est-il une bonne affaire ?

Moins de 200 € pour un SSD de 4 To, c’est une excellente affaire. Sa taille standard est de 2,5 pouces, et il s’installe facilement dans un PC fixe ou un ordinateur portable. Si vous n’avez jamais fait la manipulation avant, suivez nos conseils pour installer un SSD interne.

Le 870 QVO s’accompagne du logiciel de gestion Samsung Magician. L’interface est intuitive et lisible, et les outils classiques pour gérer et paramétrer le SSD sont simples à utiliser. Vous y retrouverez des informations importantes concernant le disque et un utilitaire pour mesurer ses performances. Grâce au logiciel, vous pourrez aussi procéder à un effacement sécurisé des données, ou activer une protection pour vos fichiers stockés.

