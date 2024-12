Lecture Zen Résumer l'article

[Deal du jour] Bien que le fabricant propose de nombreux smartphones et écouteurs haut de gamme, Xiaomi est souvent une référence pour trouver de bons modèles à des prix très abordables. Le Redmi Note 13 s’accompagne en ce moment d’écouteurs Buds 6 Active dans un pack en promotion.

C’est quoi, cette promotion sur ce pack Xiaomi ?

Le pack avec le smartphone Xiaomi Redmi Note 13 256 Go, d’une valeur de 250 €, et les écouteurs sans fil Redmi Buds 6 Active, normalement vendu 29,99 €, est en ce moment proposé au prix de 199,99 € sur Rakuten (boutique Darty).

C’est quoi, le Redmi Note 13 ?

Le Xiaomi Redmi Note 13 est un smartphone d’entrée de gamme qui aborde un design très classique. Ses tranches plates mettent en valeur l’écran, et le smartphone évite de ressembler à un modèle bon marché grâce à de bonnes finitions. Avec des dimensions de 161,11 × 74,95 × 7,6 mm et un poids de 174 g, il procure une bonne prise en main. Il embarque une dalle Oled Full HD+ d’une diagonale de 6,67″ aux bons contrastes. Dommage que la luminosité soit un peu faible, surtout si vous consultez l’écran en plein soleil.

Avec sa puce Snapdragon 685, couplée à 8 Go de RAM, il convient pour toutes les tâches du quotidien, et offre un taux de rafraîchissement de 120 Hz très appréciable sur un modèle de cette gamme de prix. Les jeux gourmands en ressources auront toutefois du mal à tourner dans de bonnes conditions.

Le Redmi Note 13 est d’une taille idéale // Source : Xiaomi

À ce prix, ce smartphone est-il une bonne affaire avec les écouteurs Redmi Buds 6 Active ?

Ce pack est une très bonne affaire pour un smartphone de bonne qualité et des écouteurs en plus. Niveau photos, le Redmi Note 13 et ses trois capteurs font un travail correct si les conditions sont réunies. Sans égaler certains smartphones milieu de gamme, les clichés sont propres et exploitables. Enfin, son autonomie est d’une journée et il se recharge en 1 h environ.

Les Xiaomi Redmi Buds 6 Active sont des écouteurs confortables au très bon maintien. Ils sont de plus certifiés IPX4 et résistent à la transpiration. Vous pourrez donc faire votre sport tranquillement, en profitant de vos podcasts. Niveau audio, les basses sont bien présentes et le son est globalement équilibré. Des commandes tactiles vous permettent de contrôler la lecture des pistes ou le volume. Niveau autonomie, comptez 5 h d’écoute et 28 heures de charge supplémentaires avec le boîtier.

