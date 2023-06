[Deal du Jour] Samsung propose de nombreux smartphones dans toutes les gammes de prix. Sorti il y a quelques mois, le Galaxy A54 s’impose déjà comme une référence des smartphones milieu de gamme, surtout en promotion.

C’est quoi, cette promotion sur le Samsung Galaxy A54 ?

Le Galaxy A54 5G est normalement commercialisé au prix de 499 € sur le site officiel de Samsung. Le modèle 128 Go, compatible 5G, est actuellement proposé sur Amazon au prix de 329,55 €. Notez que ni la prise, ni le câble de rechargement ne sont inclus avec le smartphone.

C’est quoi, ce smartphone de Samsung ?

Le Galaxy A54 est un smartphone milieu de gamme au design classique qui a fait ses preuves et aux finitions très propres. Son dos en verre élégant couplé au triple module photo lui donne même un aspect premium, proche des smartphones Samsung de la gamme supérieur, en particulier le Galaxy S23. Il est de plus certifié IP67, et résiste à une immersion temporaire dans l’eau. Son poids de 200 g et ses dimensions de 158,2 × 76,7 × 8,2 mm permettent une prise en main de qualité. Les boutons sont bien placés et faciles d’accès.

Son écran, d’une diagonale de 6,4 pouces, profite d’une dalle Amoled Full HD+ d’une résolution de 1080 × 2340 pixels. Le taux de rafraîchissement est variable entre 60 et 120 Hz. Bien que les reflets soient très présents sur l’écran, sa grande luminosité permet de compenser le manque de visibilité qu’il pourrait y avoir. Le processeur Exynos 1380, couplée à 8 Go de RAM, permet d’atteindre sans problème les 60 HZ et d’y rester. Même dans le cas d’applications gourmandes, ou de jeux vidéo, le A54 ne souffre pas de ralentissement. Dans le cas d’une utilisation prolongée toutefois, le smartphone de Samsung pourra chauffer un peu, mais rien qui ne viendra entacher ses performances.

Le Galaxy A54 résiste à l’eau // Source : Samsung

Ce smartphone de Samsung est-il une bonne affaire à ce prix ?

Moins de 330 €, c’est une très bonne affaire pour un smartphone classique qui vous durera quelques années. Notre guide des meilleurs smartphones milieu de gamme vous aidera dans votre choix, si vous recherchez un smartphone équivalent. Niveau photo, le Samsung A54 intègre un capteur 50 mégapixels qui fait un bon travail. Il offre un bon piqué et une meilleure colorimétrie que ses prédécesseurs. Il s’accompagne d’un capteur ultra grand-angle de 12 mégapixels, et d’un macro de 5 mégapixels. De jour comme de nuit, le A54 permet de faire de belles photos.

Enfin, le Galaxy A54 peut tenir une journée, voir presque deux jours en fonction de votre utilisation. Comptez environ 1 h 30 pour recharger la batterie de 5 000 mAh.

