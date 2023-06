[Deal du Jour] Si vous avez des envies de grandeur, le 65Q70A est un téléviseur 65 pouces QLED 4K de Samsung. Il profite d’une belle qualité d’image, et d’un excellent taux de rafraîchissement, ce qui le rend parfait pour les cinéphiles et les joueuses et les joueurs.

C’est quoi, la promotion sur ce téléviseur Samsung QLED ?

Le téléviseur 4K QLED 65 pouces 65Q70A est habituellement trouvable autour de 1 300€ sur plusieurs sites revendeurs. Cdiscount le propose en ce moment au prix de 849,99 €.

C’est quoi, ce téléviseur QLED 4K de Samsung ?

Le QE65Q70A possède une dalle QLED 4K de 65 pouces, soit une grande diagonale de 165 cm. L’écran est donc très grand et aura peut-être un peu de mal à trouver sa place dans un salon, car il nécessite beaucoup d’espace et un recul suffisant. Les bordures sont très fines et les 65″ sont complètement alloués à l’image et à l’immersion, surtout avec sa résolution de 3 840 × 2 160 pixels. Malgré l’absence de Dolby Vision, sa compatibilité avec le HDR10+ permet une excellente qualité d’image. Les contrastes sont quasi parfaits, et les couleurs très vives. Le QLED, sans rivaliser avec l’OLED, profite d’une image très lumineuse.

Les réglages d’usine souffrent de la présence de la fonction Auto-Dimming, qui baisse automatiquement la luminosité, afin d’accentuer les noirs au détriment des détails. Pensez à changer le mode d’affichage dans les réglages et à peaufiner le tout selon vos préférences. Notez que le préréglage Cinéma est parfaitement calibré. Niveau audio, le système 6.2.2 offre une représentation sonore spatiale fidèle à l’action. Vous vous passerez malheureusement du Dolby Atmos, mais l’ajout d’une barre de son donnera l’effet surround attendu.

Les bords du téléviseur sont très fins // Source : Samsung

Ce téléviseur Samsung est-il une bonne affaire ?

C’est une excellente affaire à moins de 850 € ! Consultez notre guide des meilleurs téléviseurs 4K de 2023 pour le comparer à d’autres modèles. Le Q70A est aussi idéal pour les joueuses et les joueurs sur console nouvelle génération. Il peut afficher les jeux en 4K et possède un taux de rafraîchissement de 100 Hz. Branchées sur l’un des quatre ports HDMI 2.1, la Xbox Series et la PlayStation 5 seront exploitées à leur plein potentiel. Il est aussi compatible AMD Freesync et VRR pour apporter la fluidité indispensable.

Enfin, TizenOS accompagne le QE65 et apporte les fonctionnalités attendues dans un téléviseur haut de gamme. Les applications et les services de SVOD tournent sans problème et la navigation dans les menus est intuitive. Ce téléviseur fonctionne avec Alexa d’Amazon et Google Assistant, pour le contrôler au son de votre voix. En plus des quatre ports HDMI 2.1, vous trouverez deux ports USB 2.0, et une sortie optique. Il est bien sûr compatible Bluetooth 5.2 et Wi-Fi 5.

Pour en savoir plus sur les TV

👉 Consultez notre comparatif des meilleurs services de SVOD en 2023

👉 LCD, OLED, 4K, UHD, HDR, nits… : le lexique ultime pour bien choisir son téléviseur.

Quel est le service de SVOD fait pour vous ? Netflix, Disney+, Canal+, OCS : le comparatif 2023 des offres de SVOD en France Découvrez notre comparateur

Si vous avez aimé cet article, vous aimerez les suivants : ne les manquez pas en vous abonnant à Numerama sur Google News.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.