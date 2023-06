Comme attendu, Apple se lance sur le marché des casques à réalité mixte. Une révolution pour une entreprise habituée à sublimer une catégorie qui marche. Là, il y a tout à construire.

Le 5 juin 2023 restera gravé à jamais comme la date où Apple s’est lancé sur un nouveau marché, à l’occasion de la conférence WWDC 2023. Après 2014 et l’Apple Watch, la firme de Cupertino s’attaque à une catégorie de produits auxquels peu d’observateurs croient : les casques de réalité mixte avec un produit baptisé Vision Pro. C’est donc un changement total de paradigme pour Apple, qui a bâti sa réputation sur une capacité à sublimer des technologies qui connaissaient déjà un succès.

Avec un casque de réalité mixte, tout reste à faire. Et Apple espère réussir là où Meta et Microsoft peinent encore à convaincre. À cet effet, la multinationale compte sur le Vision Pro, un accessoire qui associe tout le savoir-faire d’Apple en termes de design, de philosophie logicielle et de propension à séduire avec des usages concrets et immédiats. Le Vision Pro reste une première pierre, et l’avenir dira si l’entreprise peut tout bouleverser.

La présentation du Apple Vision Pro // Source : Apple

Le casque d’Apple est un masque de ski avec une Digital Crown

Caractéristiques

Le Apple Vision Pro est un pur produit Apple dans le design, même si des concessions sont perceptibles tout de suite. Celles et ceux qui rêvaient d’une simple paire de lunettes à la Minority Report devront se raviser. Le Vision Pro est bien un casque, plutôt un masque articulé autour de matériaux haut de gamme (Apple oblige) et un confort a priori meilleur avec une adaptation à un maximum de morphologies (design modulable). Il est équipé de la Digital Crown, la célèbre molette reprise de l’Apple Watch et des AirPods Max. Elle servira a gérer le degré d’immersion.

La présentation de Apple Vision Pro // Source : Apple

La présentation de Apple Vision Pro // Source : Apple

La principale concession se situe au niveau du dispositif à relier au casque pour qu’il fonctionne. Concentrant la partie électronique (notamment la batterie qui offrira deux heures d’autonomie), il impose une liaison physique entre un accessoire qu’on porte sur le visage et un petit boîtier à fixer au niveau de la hanche. Ce n’est pas l’idéal, et on sent qu’Apple n’a pas pu trouver des solutions à tout.

En termes de capteurs, le Vision Pro sera plutôt bien fourni pour pouvoir tout mélanger.

La présentation de Apple Vision Pro

Usages

Bien évidemment, au-delà du hardware, le Vision Pro d’Apple doit surtout convaincre sur les fonctionnalités, permises par un nouveau système d’exploitation. À quoi servira ce casque ? À mêler le réel et le virtuel. On restera connecté au monde réel, mais on aura accès à des applications (regarder un film par exemple). On pourra modifier la taille des applications ou encore leur position. On contrôle à la voix, avec les yeux et avec nos mains. Il n’y a absolument aucune manette physique. Le Vision Pro est vraiment pensé comme une pierre de l’écosystème Apple, en devenant une plateforme à part entière concentrant de nombreuses fonctionnalités. Pour Apple, c’est un ordinateur Spatial.

Grâce au cloud, le Vision Pro est connecté à toutes les données de vos autres appareils (photos, Safari, contenus Apple TV+…). Et on pourra aussi le relier avec des accessoires Bluetooth, comme un clavier Magic Keyboard, des AirPods ou encore une souris pour davantage de productivité.

Pour le divertissement, le Vision Pro offre une expérience cinématographique avec un immense écran, un rendu audio spatial et, même, des films en 3D. On pourra aussi jouer aux jeux du service Apple Arcade. Disney est monté sur scène pour promettre des nouvelles manières de consommer ses contenus, notamment sur Disney+ (la plateforme de streaming sera disponible au lancement). On peut imaginer des expériences immersives, comme on pourrait en vivre dans un parc Disney.

La présentation de Apple Vision Pro

Abonnez-vous gratuitement à Artificielles, notre newsletter sur l’IA, conçue par des IA, vérifiée par Numerama !