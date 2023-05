[Deal du Jour] Les AirPods Pro 2 sont régulièrement en promotion. Depuis leur sortie en septembre 2022, ils se trouvent souvent autour de 250 €, pour qui cherche bien. Rakuten les propose en ce moment à moins de 230 €, ce qui les rend bien plus abordables qu’à leur sortie.

C’est quoi, cette promotion sur les AirPods Pro 2 ?

Les écouteurs AirPods Pro 2 sont vendus 299 € sur le site officiel d’Apple. Rakuten les propose en ce moment au prix de 229,99 €.

C’est quoi, ces écouteurs d’Apple ?

Fan ou non de la marque, force est de constater qu’Apple soigne le design de ces AirPods Pro 2. Bien qu’ils soient similaires à la première génération d’AirPods Pro, leur look fonctionne toujours aussi bien. Les écouteurs sont confortables, bien qu’ils ne s’insèrent pas complètement à l’intérieur de l’oreille. Ils remplissent tout de même suffisamment le canal auditif et procurent un excellent maintien. Le confort est toujours présent, même pendant une longue écoute. Nouvelle génération oblige, de nouvelles fonctionnalités apparaissent, dont la surface tactile sur la tige. D’un glissement de doigt, vous pouvez changer le volume, gérer la lecture des pistes, réceptionner vos appels, ou activer la réduction de bruit. Cette fonction tactile répond bien, et elle devient vite indispensable.

Niveau audio, Apple offre des écouteurs de qualité. Les basses sont amples et remplissent correctement l’espace sans l’envahir. Les graves et les aigus sont précis et l’accent est d’ailleurs mis sur ces derniers, pour offrir un ensemble plus précis. La plupart des instruments sont bien définis et sonnent juste, en dehors de quelques pistes trop remplies dans lesquelles certains instruments ont tendance à déborder. Rien de bien méchant cela dit, et même à fort volume l’audio reste propre et naturel. Les timbres de voix sont quant à eux bien retranscrits.

À moins de 230 €, les AirPods Pro 2 sont-ils une bonne affaire ?

Moins de 230 € pour les derniers écouteurs d’Apple, c’est une bonne affaire. Consultez notre guide des meilleurs écouteurs de 2023 pour vous faire une idée de ce que propose la concurrence, et ainsi situer les Airpods Pro 2. Pour sa deuxième génération d’écouteurs Pro, Apple met l’accent sur la réduction de bruit active. La puce H2 maison fait un excellent travail et propose une isolation bluffante. Les graves et les médiums sont parfaitement atténués, voir disparaissent complètement. Le bruit alentour est ainsi supprimé, en dehors de certains bruits aigus. L’ANC peut provoquer une sensation de pression si vous n’êtes pas habitué, mais qui s’estompe rapidement.

Sachez qu’il existe un mode Transparent Adaptatif qui, au contraire de la réduction de bruit, laisse passer les sons ambiants. Un mode indispensable pour celles et ceux qui préfèrent rester conscient de leur environnement. Niveau autonomie, les écouteurs tiennent 6 h en une seule charge, si la réduction de bruit est activée. Désactivée, vous gagnez 2 h d’autonomie en plus. Le boîtier apporte 30 h supplémentaires de batterie. C’est moins bon que certains écouteurs, Sony en tête, mais ça reste dans la moyenne. Enfin, les Airpods Pro 2 sont certifiés IPX4, et résistent aux éclaboussures d’eau et à la transpiration.

Pour aller plus loin avec les écouteurs

👉 Consultez notre test des AirPods Pro 2e génération

