Plutôt que de voir un PC portable prendre la poussière dans un placard, Boulanger propose de l’échanger contre une réduction immédiate sur la nouvelle gamme des Samsung Galaxy Book3. L’occasion de profiter d’un nouvel ordinateur haut de gamme à prix réduit.

Lent, plus assez puissant, encombrant : votre ancien PC a fait son temps. Et pour éviter de se ruiner en le remplaçant et s’encombrer d’un appareil inutile, Boulanger apporte la solution parfaite.

L’enseigne propose ainsi à ses clients d’échanger leurs anciens PC portables contre une remise allant jusqu’à 300 euros sur l’achat d’un nouveau Samsung Galaxy Book3. Une bonne opportunité pour troquer son PC vieillissant contre un appareil haut de gamme, aussi beau que puissant.

Comment profiter de la remise Boulanger ?

La première étape consiste à posséder un ordinateur portable ou une tablette tactile fonctionnels. Il faut ensuite se rendre dans l’une des boutiques Boulanger avant le 30 juin prochain. En cas d’acquisition d’un PC issu de la gamme Samsung Galaxy Book3, l’enseigne va alors vous proposer de reprendre votre ancien ordinateur contre une remise pouvant grimper jusqu’à 300 euros en fonction du modèle choisi.

Concrètement, cela signifie qu’un Samsung Galaxy Book3 classique passe à 749,99 euros au lieu de 899,99 euros, grâce à la reprise de votre vieille machine. Une remise de 150 € qui passe à 200 € si vous optez pour un Samsung Galaxy Book3 Pro, ou à 300 € si votre choix se porte sur un Samsung Galaxy Book3 Ultra.

Un geste qui vous permet, non seulement d’économiser mais aussi de faire une bonne action, puisque Boulanger va reconditionner votre ancien ordinateur et l’offrir à un étudiant dans le besoin.

Un design digne du haut de gamme

Sobre et élégant, le Samsung Galaxy Book3 est un ordinateur qui attire les regards. Même s’il est facturé moins de 1 000 euros, il ne se prive pas d’un design digne des ultrabooks premium.

Sa coque en aluminium le rend aussi plaisant à regarder qu’à prendre en main, et lui permet de conserver un poids plume de 1,5 kg. Ce laptop se glisse très facilement dans un sac à dos grâce à son épaisseur de 15,4 mm.

Un PC facile à transporter // Source : Samsung

Malgré sa finesse, le Samsung Galaxy Book3 dispose d’une connectique complète qui évite l’encombrement d’un adaptateur multiport. Son port HDMI, ses deux prises USB 3.2, ses deux ports USB Type-C offrent la possibilité de connecter un écran secondaire, une tablette graphique, une souris ou encore une manette. Sa compatibilité avec le Bluetooth 5.1 et le Wi-Fi 6 permet même d’appairer tous types d’appareils, comme une enceinte externe.

Des performances de haute volée

Au regard de sa fiche technique, le Samsung Galaxy Book3 prévoit de vous accompagner pendant de longues années dans toutes vos tâches professionnelles.

Certifié Intel Evo, il démarre en seulement quelques secondes et jouit surtout de la dernière génération de processeur Intel. La puce Intel Core i7-1355U lui confère une puissance accrue, ce qui lui permet de faire tourner aisément des programmes bureautiques basiques, ainsi que des logiciels plus gourmands comme les éditeurs vidéo ou les applications de dessin. Ses 16 Go de RAM et son SSD de 512 Go garantissent, eux, que toutes vos actions soient d’une fluidité sans égale.

La dernière génération de processeur // Source : Samsung

Pour maintenir un prix raisonnable, Samsung a fait le choix du LCD pour la dalle du Samsung Galaxy Book3. Une technologie qui n’empêche pas le PC d’offrir une belle surface d’affichage de 15,6 pouces avec une définition Full HD 1 920 x 1 080 pixels au ratio 16:9

Pour obtenir la certification Intel Evo, le Samsung Galaxy Book3 se doit de proposer une autonomie musclée. Pour remplir cette condition, le constructeur a intégré une batterie de 54 Wh qui promet une endurance de 21 heures.

Un rapport qualité-prix haut de gamme

S’il se place comme l’ordinateur le plus « classique » de la nouvelle génération de PC de Samsung, le Galaxy Book3 multiplie les points forts sans faire s’envoler le prix. Conçu pour être aussi nomade que performant, il se veut l’allié des utilisateurs en quête d’une machine capable d’enchaîner les années de service sans faiblir.

Il est d’autant plus intéressant que son prix baisse grâce au bonus de reprise de Boulanger. Si vous cédez votre ancien PC portable pour l’achat d’un Samsung Galaxy Book3, le coût de ce dernier passe à 749,99 euros au lieu de 899,99 euros, soit une remise de 150 euros.

Il n’est pas le seul ordinateur à bénéficier d’une telle remise. Le Samsung Galaxy Book3 Pro chute à 1 599,99 euros contre 1 799,99 euros, via un bonus de reprise de 200 euros. Le Samsung Galaxy Book3 Ultra tombe quant à lui à 3 199,99 euros au lieu de 3 499,99 euros, soit une baisse de 300 euros.

Si vous avez aimé cet article, vous aimerez les suivants : ne les manquez pas en vous abonnant à Numerama sur Google News.