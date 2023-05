Pour le fondateur de Microsoft, les moteurs de recherche et les sites de shopping seront bientôt obsolètes, à cause de l’IA.

« Vous n’irez plus jamais sur un site de recherche, ni sur un site [pour améliorer votre] productivité, vous n’irez plus jamais sur Amazon », a déclaré Bill Gates lors des AI Forward 2023, un événement qui se tenait à San Francisco lundi 22 mai, organisé par la banque Goldman Sachs et le fond d’investissement SV Angel.

Selon le fondateur de Microsoft, à mesure que l’IA commence à comprendre les schémas de pensées humains, ses besoins et même ses sentiments, elle pourrait avoir un impact sur nos comportements, rapporte Quartz.

Une IA pour les fédérer tous

Cette IA hypothétique, le milliardaire pense que Microsoft est en bonne position pour en mener la création, alors que la multinationale de la tech a investi 10 milliards de dollars dans OpenAI, la société derrière ChatGPT, mais souligne les efforts d’autres startups. « Je serai déçu si Microsoft n’intervenait pas là-dedans », a-t-il noté. « Mais je suis impressionné par plusieurs startups, dont Inflection. »

Selon l’entrepreneur, tant qu’un grand acteur de l’IA n’aurait pas chamboulé le secteur, les géants de la tech continueront d’implémenter des outils basés sur l’IA pour satisfaire la demande de leurs clients.

En 2023, Microsoft Bing a ajouté GPT-4 au moteur de recherche. // Source : Capture d’écran

Une galaxie de fonctionnalités basées sur l’IA

Microsoft a déjà intégré ChatGPT avec Microsoft Word, Excel, PowerPoint et Outlook, et en février, à son moteur de recherche Bing et son navigateur Edge.

Les Big Tech citées par Bill Gates exploitent aussi déjà des possibilités offertes par l’IA. Amazon l’utilise pour accélérer ses livraisons, et va lancer un assistant virtuel pour conseiller ses clients qui n’est pas sans rappeler ChatGPT. Google va proposer des résultats de recherche générés par intelligence artificielle, et développe son chatbot Bard.

De nombreux corps de métiers se sentent déjà menacés par le développement de l’IA. Et 2020 déjà, rappelle Quartz, Elon Musk allait plus loin en prédisant que la singularité technologique, le point au-delà duquel l’IA surpasse l’intelligence humaine, n’était pas loin.

