À 16 heures le 16 mars, Microsoft organise une conférence de presse sur le thème du « futur du travail avec l’IA ». L’intégration de GPT-4 à Windows et Office devrait y être abordée.

« The Future of Work with AI ». Au vu du nom donné à sa conférence de presse du 16 mars, Microsoft ne laisse que très peu de doutes sur les sujets qu’il s’apprête à évoquer.

Après avoir annoncé l’intégration de ChatGPT à son moteur de recherche Bing début février, le géant du logiciel devrait aller plus loin en intégrant l’intelligence artificielle génératrice à ses autres produits, comme Outlook, Word et Windows. Contrairement à sa conférence de février, celle de mars sera bien diffusée en ligne.

Où regarder la conférence de Microsoft ?

Même s’il est probable que certaines personnes diffusent clandestinement la conférence de Microsoft sur YouTube, l’entreprise ne compte pas proposer son événement sur le service de vidéos de Google.

Deux sources sont officiellement mentionnées : son site et LinkedIn, qui lui appartient.

La conférence de Microsoft commencera à 16 heures et sera animée par Satya Nadella, le patron de l’entreprise, et Jared Spataro, le responsable de Microsoft 365 (la suite Office).

Quelles sont les annonces attendues ?

Le 16 mars, Microsoft devrait montrer de nouvelles intégrations de l’intelligence artificielle génératrice dans ses produits. Un moteur de recherche plus intelligent dans Outlook, de la génération de texte dans Word, des conseils dans Excel… Plusieurs nouveaux usages pourraient être dévoilés. Il est aussi possible que le nouveau Bing soit disponible pour tous les utilisateurs, après un début sur liste d’attente.

Numerama suivra la conférence de Microsoft et vous proposera un résumé de ses annonces. En attendant, vous pouvez vous rendre sur notre page dédiée aux IA pour retrouver l’actualité récente d’OpenAI, ChatGPT, Bing et Google Bard.

Abonnez-vous à Numerama sur Google News pour ne manquer aucune info !